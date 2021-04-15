Стадион «Неман» в Гродно сменил собственника и называется теперь по-другому

Источник материала: Tut.by

С начала апреля гродненский ЦСК «Неман» перешел Гродненскому областному комплексному центру олимпийского резерва. Об этом сообщил pressball.by.





Отныне комплекс получил название «Стадион Государственного учреждения «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва». Если сокращенно — стадион ГОКЦОР.

Над входом уже появилась новая вывеска.

17 апреля в матче 5-го тура чемпионата Беларуси на этом стадионе «Неман» принимает «Минск». Начало матча в 16.00.