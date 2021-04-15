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Стадион «Неман» в Гродно сменил собственника и называется теперь по-другому
Источник материала: Tut.by
С начала апреля гродненский ЦСК «Неман» перешел Гродненскому областному комплексному центру олимпийского резерва. Об этом
Отныне комплекс получил название «Стадион Государственного учреждения «Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва». Если сокращенно — стадион ГОКЦОР.
Над входом уже появилась новая вывеска.
17 апреля в матче 5-го тура чемпионата Беларуси на этом стадионе «Неман» принимает «Минск». Начало матча в 16.00.
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Над входом уже появилась новая вывеска.
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