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Новые предприятия, обмен студентами, общие IT-проекты: итоги визита Лукашенко в Азербайджан
15.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Открытие новых предприятий, обмен студентами, общие IT-проекты – и это далеко не все итоги визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Со своим коллегой Ильхамом Алиевым белорусский лидер общался два дня. О чем еще договорились главы государств, знает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Александр Лукашенко – первый зарубежный лидер, которого Азербайджан принимает в этом году. Главы государств встретились во дворце «Загульба». Это резиденция Ильхама Алиева в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря.
Президент Беларуси назвал свой визит ревизией отношений между странами. Его коллега Ильхам Алиев подчеркнул: проблем у государств никогда не было. Поэтому и переговоры лидеров всегда конструктивные.
«Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера», – подчеркнул Алиев.
Следующими шагами станут новые совместные предприятия на территории Азербайджана. Президенты договорились выводить кооперацию на новый уровень. Во время пандемии укреплять связи с партнерами особенно важно. Лукашенко напомнил – в стране начнется массовая вакцинация «Спутником V» собственного производства.
«Мы будем полмиллиона доз в стране производить. Мы столько не сможем потребить. И мы готовы поделиться этой вакциной с Азербайджаном. Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», – сказал Лукашенко.
Несмотря на пандемию, товарооборот между странами растет. В прошлом году он достиг отметки в полмиллиарда долларов. В том числе и за счет поставок азербайджанской нефти в Беларусь. Объемы решили наращивать.
Обмен студентами, общие IT-проекты, перспективные разработки в области сельского хозяйства. Итогом встречи стали соглашения о сотрудничестве во многих сферах – от промышленности до туризма.
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Итогом встречи стали соглашения о сотрудничестве во многих сферах – от промышленности до туризма.
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