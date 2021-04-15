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Новые предприятия, обмен студентами, общие IT-проекты: итоги визита Лукашенко в Азербайджан

15.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытие новых предприятий, обмен студентами, общие IT-проекты – и это далеко не все итоги визита Александра Лукашенко в Азербайджан. Со своим коллегой Ильхамом Алиевым белорусский лидер общался два дня. О чем еще договорились главы государств, знает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Александр Лукашенко – первый зарубежный лидер, которого Азербайджан принимает в этом году. Главы государств встретились во дворце «Загульба». Это резиденция Ильхама Алиева в 40 километрах от Баку на берегу Каспийского моря.

«Истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно будет провести вовремя. Мы это и делаем. И помешать этому не может ни одна пандемия», – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси назвал свой визит ревизией отношений между странами. Его коллега Ильхам Алиев подчеркнул: проблем у государств никогда не было. Поэтому и переговоры лидеров всегда конструктивные.

«Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера», – подчеркнул Алиев.

Следующими шагами станут новые совместные предприятия на территории Азербайджана. Президенты договорились выводить кооперацию на новый уровень. Во время пандемии укреплять связи с партнерами особенно важно. Лукашенко напомнил – в стране начнется массовая вакцинация «Спутником V» собственного производства.

«Мы будем полмиллиона доз в стране производить. Мы столько не сможем потребить. И мы готовы поделиться этой вакциной с Азербайджаном. Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», – сказал Лукашенко.

Несмотря на пандемию, товарооборот между странами растет. В прошлом году он достиг отметки в полмиллиарда долларов. В том числе и за счет поставок азербайджанской нефти в Беларусь. Объемы решили наращивать.

«В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме. И думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован. Проект взаимовыгодный. И мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере», – добавил Алиев.

Обмен студентами, общие IT-проекты, перспективные разработки в области сельского хозяйства. Итогом встречи стали соглашения о сотрудничестве во многих сферах – от промышленности до туризма.



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Итогом встречи стали соглашения о сотрудничестве во многих сферах – от промышленности до туризма.
 
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