В России разработают систему жизнеобеспечения для лунной базы

Источник материала: Onliner

В 2022 году в России планируют начать разработку систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции, сообщает «РИА Новости». Об этом говорится в предложении научно-технического совета Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения.

Согласно решению научного совета института, копия которого имеется у информационного агентства, с 2022-го по 2025 год институт планирует заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов лунной программы. К ним отнесли лунную орбитальную станцию, лунный посадочный комплекс и лунную базу, межпланетную космическую станцию.

Финалом работы станет создание макетов оборудования.

Окончательное решение по проекту будет принято в конце апреля.

Как напоминает «РИА Новости», НИИхиммаш специализируется на создании замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. В настоящее время на российском сегменте МКС работают несколько их разработок: система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система приема и консервации урины СПК-УМ, система электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ» и система очистки от вредных микропримесей СОА-МП, система регенерации воды из урины СРВ-У-РС.