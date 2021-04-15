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«Белнефтехим»: цены на топливо до конца года планируется увеличить на 5—6%

15.04.2021 13:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. Такая информация содержится в протоколе заседания общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим».

Отмечается, что отечественный рынок топлива имеет признаки насыщенности и защищенности от шоковых колебаний, а производство, качество, запасы, логистика, реализация в полной мере удовлетворяют запросам потребителей.

«Меры по сдерживанию роста цен на белорусском рынке топлива оценены как эффективные. Мировые скачки цен на нефть и нефтепродукты не оказали негативного влияния на внутренние цены».

«В странах, полностью отдавших этот вопрос на откуп рынку, и где, даже в 2020 году при самом низком падении котировок на нефть, цены на топливо так и не достигли белорусского уровня и оставались выше в полтора-два раза. Тактика определения верхних показателей розничных цен на топливо, применяемая регулятором, является действенным сдерживающим фактором для ценовой эскалации в этом секторе экономики», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

Указывается, что при неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%.

Исходя из опубликованной информации, расходы на покупку нефти в затратах на производство нефтепродуктов занимают до 90%, в то время как цена нефти зависит от мировых котировок, стоимости доставки и размера таможенной пошлины, выраженных в иностранной валюте. В 2020 году средняя мировая котировка нефти составляла 41,7 доллара США за 1 баррель. В среднем за первый квартал 2021 года цена на нефть по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счет изменения котировки выросла на 21%.

Кстати, в «Белнефтехиме» рассказали, что ценовой параметр доходности для белорусских НПЗ определен на уровне рентабельности продаж около 3%.

Дополнительное негативное влияние на экономику НПЗ, как отмечается, оказывает изменение курса белорусского рубля с учетом высокой импортной составляющей в операционных затратах.

«Вследствие роста затрат на производство нефтепродуктов в целях своевременного исполнения обязательств перед поставщиками и банками, предельный уровень цен с начала года увеличен на 10 копеек», — отметили в «Белнефтехиме».

При этом там продолжают указывать на то, что стоимость топлива в Беларуси остается минимальной по сравнению с сопредельными странами, «не применяющими бюджетный механизм демпфирования цен».

Стратегию с повышением цен на топлива на 1 копейку называют адаптационной для потребителей.

«В таком случае топливо не снижается на такой же процент, как падает цена на нефть, но и не растет таким же темпом в периоды роста котировок», — пояснили в концерне.

Что касается цен на АЗС в странах ЕС, то, как указывается, они изменяются с большей амплитудой, чем в Беларуси, «но даже в период пикового падения цен на нефть во втором квартале 2020 года цены на европейских АЗС не снизились до уровня, действующего на белорусском рынке».

Политику поэтапного сдержанного изменения цен на моторное топливо на внутреннем рынке РБ решено считать экономически обоснованной и отвечающей интересам производителей и потребителей.

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В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5—6%. Такая информация содержится в протоколе заседания общественно-консультативного...
 
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