|
Налоговая закрывает бизнес тяжелобольной Заворотнюк
15.04.2021 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Налоговая служба решила закрыть весь бизнес российской актрисы Анастасии Заворотнюк: компания актрисы оказалась на грани банкротства.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Телезвезда уже несколько лет сражается с болезнью и не выходит на связь с прессой и поклонниками. О новостях из жизни актрисы изредка
Федеральная служба взялась за компанию "Азарт-Продакшн", которая числится за семьей актрисы: налоговая решила закрыть бизнес тяжелобольной Заворотнюк.
Как сообщил Telegram-канал Mash, фирма, созданная как продакшн телешоу и других передач, прекратила свою работу как только Заворотнюк приступила к лечению. Семья актрисы не смогла развивать бизнес и теперь вынуждены его закрыть из-за нулевой прибыли.
Несмотря на все это, поклонники не теряют надежды увидеть актрису в добром здравии. К тому же недавно
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за проблем со здоровьем 50-летняя звезда телесериала "Моя прекрасная няня" больше не может заниматься развитием своего дела.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)