Налоговая закрывает бизнес тяжелобольной Заворотнюк

Источник материала: Sputnik Беларусь

Налоговая служба решила закрыть весь бизнес российской актрисы Анастасии Заворотнюк: компания актрисы оказалась на грани банкротства.

Телезвезда уже несколько лет сражается с болезнью и не выходит на связь с прессой и поклонниками. О новостях из жизни актрисы изредка рассказывает ее дочь Анна. Недавно стало известно, что теледива попала в список злостных должников , а теперь прогорел и весь ее бизнес.

Федеральная служба взялась за компанию "Азарт-Продакшн", которая числится за семьей актрисы: налоговая решила закрыть бизнес тяжелобольной Заворотнюк.

Как сообщил Telegram-канал Mash, фирма, созданная как продакшн телешоу и других передач, прекратила свою работу как только Заворотнюк приступила к лечению. Семья актрисы не смогла развивать бизнес и теперь вынуждены его закрыть из-за нулевой прибыли.

Несмотря на все это, поклонники не теряют надежды увидеть актрису в добром здравии. К тому же недавно Заворотнюк созвонилась с другом и рассказала о своем самочувствии.

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