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«Плохо работает, не выполняет свои должностные обязанности, трудовую дисциплину. У некоторых контракты заканчиваются, и они уходят. Всплеска (увольнений. — Прим. ред.) у нас точно нет, это неправда».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работники «Белмедпрепаратов» сообщают об увольнениях из-за политики Что говорят на предприятии.

Сотрудница «Белмедпрепаратов» Елена (имя изменено. — Прим. ред.) рассказывает, что 12 апреля ее вызвала к себе руководитель, чтобы поговорить о ее увольнении.— Сформулировано все было так: «Тебе месяц на поиск работы, пиши до конца дня заявление по собственному желанию. Причина — нас не устраивает твоя работа. Если не по собственному, то будет выговор. Был бы человек, а повод найдется». Этот разговор я полностью записала (запись есть в редакции. — Прим. ред.).Елена говорит, что до этого к ее работе не было никаких замечаний, дисциплинарных взысканий она не получала. Сама она связывает происходящее с тем, что после 9 августа «неоднократно в свой обеденный перерыв выходила на крыльцо предприятия, чтобы выразить несогласие с фальсификацией выборов и примененным насилием».— Также я вышла из провластного профсоюза, подписывала письмо о прекращении насилия, — добавляет Елена.По ее словам, на предприятии ходят слухи о существовании некого списка тех, кто «выходил на крыльцо» или как-то иначе демонстрировал свою политическую позицию, в нем порядка 200 человек. Всем этим людям якобы будут предлагать уволиться либо увольнять их по статье.Заявление на увольнение по собственному желанию Елена писать отказалась. Она говорит, что также обратилась в Департамент государственной инспекции труда Минтруда с вопросом о том, что можно сделать в такой ситуации.Еще один работник предприятия рассказал, что он слышал о вероятном увольнении около 30−40 человек.— Увольняют, как говорят, тех, кто хоть раз был по «народной» статье, активно выступал на собраниях в августе-сентябре, «сильно много говорит», причем вне зависимости от должности. Кто-то соглашается на увольнение, кто-то нет, но тогда находят причины: надуманные выговоры, мат, какой-нибудь пересчет и так далее. Даже провластный Белмедовский профсоюз предложил директору обсудить ситуацию.По словам еще одного работника, увольняют в первую очередь тех, кто в августе выходил на акции протеста в рабочее время, причина увольнения — отсутствие на рабочем месте. По словам работника, «30 человек уволили точно, среди них есть очень уважаемые люди».В руководстве РУП «Белмедпрепараты» утверждают, что никаких массовых увольнений на предприятии нет. По словам заместителя директора по идеологической и социальной работе Валерия Баешко, «если кто-то уходит с предприятия, руководитель решает, почему он уходит»:В профсоюзной организации РУП «Белмедпрепараты» давать комментарии по телефону отказались.