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Работники «Белмедпрепаратов» сообщают об увольнениях из-за политики
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сотрудница «Белмедпрепаратов» Елена (имя изменено. — Прим. ред.) рассказывает, что 12 апреля ее вызвала к себе руководитель, чтобы поговорить о ее увольнении.
— Сформулировано все было так: «Тебе месяц на поиск работы, пиши до конца дня заявление по собственному желанию. Причина — нас не устраивает твоя работа. Если не по собственному, то будет выговор. Был бы человек, а повод найдется». Этот разговор я полностью записала (запись есть в редакции. — Прим. ред.).
Елена говорит, что до этого к ее работе не было никаких замечаний, дисциплинарных взысканий она не получала. Сама она связывает происходящее с тем, что после 9 августа «неоднократно в свой обеденный перерыв выходила на крыльцо предприятия, чтобы выразить несогласие с фальсификацией выборов и примененным насилием».
— Также я вышла из провластного профсоюза, подписывала письмо о прекращении насилия, — добавляет Елена.
По ее словам, на предприятии ходят слухи о существовании некого списка тех, кто «выходил на крыльцо» или как-то иначе демонстрировал свою политическую позицию, в нем порядка 200 человек. Всем этим людям якобы будут предлагать уволиться либо увольнять их по статье.
Заявление на увольнение по собственному желанию Елена писать отказалась. Она говорит, что также обратилась в Департамент государственной инспекции труда Минтруда с вопросом о том, что можно сделать в такой ситуации.
Еще один работник предприятия рассказал
— Увольняют, как говорят, тех, кто хоть раз был по «народной» статье, активно выступал на собраниях в августе-сентябре, «сильно много говорит», причем вне зависимости от должности. Кто-то соглашается на увольнение, кто-то нет, но тогда находят причины: надуманные выговоры, мат, какой-нибудь пересчет и так далее. Даже провластный Белмедовский профсоюз предложил директору обсудить ситуацию.
По словам еще одного работника, увольняют в первую очередь тех, кто в августе выходил на акции протеста в рабочее время, причина увольнения — отсутствие на рабочем месте. По словам работника, «30 человек уволили точно, среди них есть очень уважаемые люди».
В руководстве РУП «Белмедпрепараты» утверждают, что никаких массовых увольнений на предприятии нет. По словам заместителя директора по идеологической и социальной работе Валерия Баешко, «если кто-то уходит с предприятия, руководитель решает, почему он уходит»:
«Плохо работает, не выполняет свои должностные обязанности, трудовую дисциплину. У некоторых контракты заканчиваются, и они уходят. Всплеска (увольнений. — Прим. ред.) у нас точно нет, это неправда».
В профсоюзной организации РУП «Белмедпрепараты» давать комментарии по телефону отказались.
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