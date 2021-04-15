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Работники «Белмедпрепаратов» сообщают об увольнениях из-за политики

15.04.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Работники «Белмедпрепаратов» сообщают об увольнениях из-за политики
Иллюстративное фото
Работники «Белмедпрепаратов» сообщают о том, что некоторым сотрудникам предприятия под разными предлогами предлагают уволиться по собственному желанию либо же обещают уволить их с выговором, если не согласятся на первый вариант. Работники связывают это с выражением своей политической позиции.

Сотрудница «Белмедпрепаратов» Елена (имя изменено. — Прим. ред.) рассказывает, что 12 апреля ее вызвала к себе руководитель, чтобы поговорить о ее увольнении.

— Сформулировано все было так: «Тебе месяц на поиск работы, пиши до конца дня заявление по собственному желанию. Причина — нас не устраивает твоя работа. Если не по собственному, то будет выговор. Был бы человек, а повод найдется». Этот разговор я полностью записала (запись есть в редакции. — Прим. ред.).

Елена говорит, что до этого к ее работе не было никаких замечаний, дисциплинарных взысканий она не получала. Сама она связывает происходящее с тем, что после 9 августа «неоднократно в свой обеденный перерыв выходила на крыльцо предприятия, чтобы выразить несогласие с фальсификацией выборов и примененным насилием».

— Также я вышла из провластного профсоюза, подписывала письмо о прекращении насилия, — добавляет Елена.

По ее словам, на предприятии ходят слухи о существовании некого списка тех, кто «выходил на крыльцо» или как-то иначе демонстрировал свою политическую позицию, в нем порядка 200 человек. Всем этим людям якобы будут предлагать уволиться либо увольнять их по статье.

Заявление на увольнение по собственному желанию Елена писать отказалась. Она говорит, что также обратилась в Департамент государственной инспекции труда Минтруда с вопросом о том, что можно сделать в такой ситуации.

Еще один работник предприятия рассказал FINANCE.TUT.BY, что он слышал о вероятном увольнении около 30−40 человек.

— Увольняют, как говорят, тех, кто хоть раз был по «народной» статье, активно выступал на собраниях в августе-сентябре, «сильно много говорит», причем вне зависимости от должности. Кто-то соглашается на увольнение, кто-то нет, но тогда находят причины: надуманные выговоры, мат, какой-нибудь пересчет и так далее. Даже провластный Белмедовский профсоюз предложил директору обсудить ситуацию.

По словам еще одного работника, увольняют в первую очередь тех, кто в августе выходил на акции протеста в рабочее время, причина увольнения — отсутствие на рабочем месте. По словам работника, «30 человек уволили точно, среди них есть очень уважаемые люди».

В руководстве РУП «Белмедпрепараты» утверждают, что никаких массовых увольнений на предприятии нет. По словам заместителя директора по идеологической и социальной работе Валерия Баешко, «если кто-то уходит с предприятия, руководитель решает, почему он уходит»:

«Плохо работает, не выполняет свои должностные обязанности, трудовую дисциплину. У некоторых контракты заканчиваются, и они уходят. Всплеска (увольнений. — Прим. ред.) у нас точно нет, это неправда».


В профсоюзной организации РУП «Белмедпрепараты» давать комментарии по телефону отказались.
 
 
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