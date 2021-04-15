«Настроения упаднические» Работники «Белмедпрепаратов» сообщают об увольнениях из-за политики

Источник материала: Салiдарнасць

Работники «Белмедпрепаратов» сообщают о том, что некоторым сотрудникам предприятия под разными предлогами предлагают уволиться по собственному желанию либо же обещают уволить их с выговором, если не согласятся на первый вариант, пишет FINANCE.TUT.BY .

Работники связывают это с выражением своей политической позиции.

«Настроения упаднические, люди не знают, кто следующий и кто будет выполнять работу уволенных. Руководство не держится за работников, которые очень многое принесли предприятию и которым замены нет вообще», — говорит одна из работниц предприятия, которая оказалась в такой ситуации.





Она рассказала, что ранее замечаний к ее работе или дисциплинарных взысканий не было, но она участвовала в акциях солидарности, вышла из провластного профсоюза и подписала письмо против насилия. На предприятии FINANCE.TUT.BY сказали, что «всплеска увольнений нет, это неправда».

«Настроения упаднические, люди не знают, кто следующий и кто будет выполнять работу уволенных»

Сотрудница «Белмедпрепаратов» Елена (имя изменено. — Прим. ред.) рассказывает, что 12 апреля ее вызвала к себе руководитель, чтобы поговорить о ее увольнении.

— Сформулировано все было так: «Тебе месяц на поиск работы, пиши до конца дня заявление по собственному желанию. Причина — нас не устраивает твоя работа. Если не по собственному, то будет выговор. Был бы человек, а повод найдется». Этот разговор я полностью записала (запись есть в редакции. — Прим. ред.).

Елена говорит, что до этого к ее работе не было никаких замечаний, дисциплинарных взысканий она не получала. Сама она связывает происходящее с тем, что после 9 августа «неоднократно в свой обеденный перерыв выходила на крыльцо предприятия, чтобы выразить несогласие с фальсификацией выборов и примененным насилием».

— Также я вышла из провластного профсоюза, подписывала письмо о прекращении насилия, — добавляет Елена.

По ее словам, на предприятии ходят слухи о существовании некого списка тех, кто «выходил на крыльцо» или как-то иначе демонстрировал свою политическую позицию, в нем порядка 200 человек. Всем этим людям якобы будут предлагать уволиться либо увольнять их по статье.

— Одному человеку из тех, кто выходил вместе со мной после событий 9 августа, не продлили контракт, он уходит в начале мая. Также я лично знаю еще 5 человек из заводоуправления, которым их непосредственное начальство угрожает увольнением с выговором, если не напишут заявление по собственному желанию. Не продлевают контракты пенсионерам, а людям с большим стажем работы на предприятии продлевают только на один год.

Настроения упаднические, люди не знают, кто следующий и кто будет выполнять работу уволенных. Руководство не держится за работников, которые очень многое принесли предприятию и которым замены нет вообще. Некоторые уже хотят уходить сами, например, из IT-отдела.

Заявление на увольнение по собственному желанию Елена писать отказалась. Она говорит, что также обратилась в Департамент государственной инспекции труда Минтруда с вопросом о том, что можно сделать в такой ситуации.

— Там сказали, что нужно либо обращаться в суд по факту изменения формулировки увольнения, если уволят по статье, либо писать коллективное письмо министру. С коллективными письмами у нас сложно, остается ждать первого варианта, — резюмирует собеседница.

Еще один работник предприятия рассказал FINANCE.TUT.BY, что он слышал о вероятном увольнении около 30−40 человек.

— Увольняют, как говорят, тех, кто хоть раз был по «народной» статье, активно выступал на собраниях в августе-сентябре, «сильно много говорит», причем вне зависимости от должности. Кто-то соглашается на увольнение, кто-то нет, но тогда находят причины: надуманные выговоры, мат, какой-нибудь пересчет и так далее. Даже провластный Белмедовский профсоюз предложил директору обсудить ситуацию.

По словам еще одного работника, увольняют в первую очередь тех, кто в августе выходил на акции протеста в рабочее время, причина увольнения — отсутствие на рабочем месте. По словам работника, «30 человек уволили точно, среди них есть очень уважаемые люди».

Что говорит руководство предприятия по поводу ситуации

FINANCE.TUT.BY попытался получить комментарий по поводу происходящего на предприятии у руководства РУП «Белмедпрепараты». Пообщаться с генеральным директором Сергеем Беляевым не удалось из-за его занятости. Заместитель директора по идеологической и социальной работе Валерий Баешко сказал, что «если кто-то уходит с предприятия, руководитель решает, почему он уходит».

— Плохо работает, не выполняет свои должностные обязанности, трудовую дисциплину. У некоторых контракты заканчиваются, и они уходят. Всплеска (увольнений. — Прим. ред.) у нас точно нет, это неправда.

В профсоюзной организации РУП «Белмедпрепараты» давать комментарии по телефону отказались.