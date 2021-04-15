«Выпила успокоительных капель». В Бресте ГАИ задержала женщину на Peugeot с 3,7 промилле

Источник материала: Tut.by

В Бресте инспекторы задержали нетрезвую женщину за рулем автомобиля, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Инцидент произошел 8 апреля, около 23.00, на улице Гоголя. Внимание сотрудников милиции привлек Peugeot, который вилял по проезжей части. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль.

За рулем иномарки находилась 28-летняя брестчанка, у которой имелись явные признаки алкогольного опьянения. Женщина сказала инспекторам, что дома произошла стрессовая ситуация, поэтому она выпила 1,5 баночки успокоительных капель, в которых содержится этиловый спирт. Медицинское освидетельствование показало, что она пьяна — 3,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении нарушительницы инспекторы составили административный протокол.

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