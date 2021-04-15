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Россия и Беларусь договорились о совместном боевом дежурстве по ПВО. У нас появится российская авиация?
Источник материала: Tut.by
Военные России и Беларуси собираются приступить к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне. Пробуем разобраться, есть ли в этом что-то особенное или подобные шаги практикуются давно.
Что случилось?
Сегодня командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб
По словам Голуба, министры обороны России и Беларуси утвердили план действий дежурных сил по ПВО еще в конце прошлого года.
Есть ли правовые основания для подобных совместных действий?
Безусловно, есть. Все подобные мероприятия нормированы
Соглашение о единой региональной системе противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) было подписано в 2009 году, ратифицировано Россией в 2009-м, а Беларусью — в 2012 году. Однако на отработку систем ушло еще несколько лет. В частности, пришлось утверждать список частей, объединений, органов военного управления и другие нюансы. В итоге процесс
Кто входит в ЕРС ПВО и как она работает?
Как и в состав любой системы противовоздушной обороны, в ЕРС ПВО входит авиация, зенитчики, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы. Считается, что всего в системе пять авиационных, десять зенитных, пять радиотехнических частей и подразделение РЭБ.
Часть белорусских зенитчиков Россия безвозмездно перевооружила на системы С-300ПС, специалистов для ЗРС также готовили в подмосковной учебной части. Не раз заходила речь о передаче белорусской ПВО современных комплексов С-400, однако пока реальность такова, что Россия
Согласно заключенному договору, военные летчики обеих стран могут пересекать воздушное пространство страны-союзника без дополнительных согласований — это повышает оперативность реагирования на возможные угрозы. Скажем, если российская РЛС засекла истребители у границ Беларуси, Россия ставит в известность белорусскую сторону, и самолеты 61-й ИАБ в Барановичах готовятся к взлету.
В рамках существующей системы ВВС и силы ПВО России и Беларуси ранее проводили и
Российские самолеты в Беларуси не базируются?
Ситуация следующая. «Российская газета» в прошлом месяце обтекаемо
На самом деле никаких российских истребителей Су-27, несущих боевое дежурство в Беларуси, судя по всему, нет. Четверка «сушек» действительно
Однако уже в августе 2015 года Александр Лукашенко
Появится ли российская авиация в Беларуси теперь?
Это вполне возможно. Обратим внимание, Игорь Голуб сказал о том, что дежурство пройдет «на одном из белорусских аэродромов». То есть речь не просто о заходе в воздушное пространство, облете границ или обмене информацией — раз на аэродром прибудет персонал российских ВКС, то нет никаких оснований считать, что они обязательно появятся без техники.
Так что есть все шансы, что российские самолеты вновь окажутся на территории Беларуси. Ранее, напомним,
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Россия и Беларусь договорились о совместном боевом дежурстве по ПВО. У нас появится российская авиация?
Рассказываем, как функционирует единая система ПВО двух стран и что вообще происходит.
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