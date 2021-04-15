Россия и Беларусь договорились о совместном боевом дежурстве по ПВО. У нас появится российская авиация?

Источник материала: Tut.by

Военные России и Беларуси собираются приступить к несению совместного боевого дежурства по противовоздушной обороне. Пробуем разобраться, есть ли в этом что-то особенное или подобные шаги практикуются давно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что случилось?

Сегодня командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб рассказал , что уже с лета нынешнего года силами и средствами белорусских ВВС и войск ПВО и российских ВКС на одном из белорусских аэродромов начнется несение совместного боевого дежурства.

По словам Голуба, министры обороны России и Беларуси утвердили план действий дежурных сил по ПВО еще в конце прошлого года.

Есть ли правовые основания для подобных совместных действий?

Безусловно, есть. Все подобные мероприятия нормированы документом о создании единой системы ПВО и совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве.

Соглашение о единой региональной системе противовоздушной обороны (ЕРС ПВО) было подписано в 2009 году, ратифицировано Россией в 2009-м, а Беларусью — в 2012 году. Однако на отработку систем ушло еще несколько лет. В частности, пришлось утверждать список частей, объединений, органов военного управления и другие нюансы. В итоге процесс затянулся до конца 2016 года, когда единая система вступила в действие. Возглавил ЕРС ПВО тогда командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

Кто входит в ЕРС ПВО и как она работает?

Как и в состав любой системы противовоздушной обороны, в ЕРС ПВО входит авиация, зенитчики, системы обнаружения и радиоэлектронной борьбы. Считается, что всего в системе пять авиационных, десять зенитных, пять радиотехнических частей и подразделение РЭБ.

Часть белорусских зенитчиков Россия безвозмездно перевооружила на системы С-300ПС, специалистов для ЗРС также готовили в подмосковной учебной части. Не раз заходила речь о передаче белорусской ПВО современных комплексов С-400, однако пока реальность такова, что Россия предпочитает их продавать, а не передавать.

Согласно заключенному договору, военные летчики обеих стран могут пересекать воздушное пространство страны-союзника без дополнительных согласований — это повышает оперативность реагирования на возможные угрозы. Скажем, если российская РЛС засекла истребители у границ Беларуси, Россия ставит в известность белорусскую сторону, и самолеты 61-й ИАБ в Барановичах готовятся к взлету.

В рамках существующей системы ВВС и силы ПВО России и Беларуси ранее проводили и совместное боевое дежурство .

Российские самолеты в Беларуси не базируются?

Ситуация следующая. «Российская газета» в прошлом месяце обтекаемо писала , что «с декабря 2013 года звено наших истребителей Су-27СМ3 в рамках Единой региональной системы ПВО несет боевое дежурство в Беларуси вместе с местными военными авиаторами».



Российский Су-27 садится в Барановичах, 2013 год. Фото: Рамиль Насибулин, агентство «Ваяр»

На самом деле никаких российских истребителей Су-27, несущих боевое дежурство в Беларуси, судя по всему, нет. Четверка «сушек» действительно прилетела в Барановичи в конце 2013 года и какое-то время базировалась там. В 2014 году появились сведения о расширении российской авиагруппы в Беларуси — на сей раз самолеты ожидались в Бобруйске.

Однако уже в августе 2015 года Александр Лукашенко заявил , что российских самолетов в Беларуси нет. Правда, через два месяца обмолвился , что есть, но российская авиабаза (соглашение о которой уже распорядился подписать Владимир Путин) белорусам не нужна. Однако больше никакой информации о российских Су-27 в Барановичах не появлялось. Правда, и никакого официального сообщения об убытии самолетов ВКС России не последовало. Авиабазы в Бобруйске или любом другом месте Беларуси так и не появилось.

Появится ли российская авиация в Беларуси теперь?

Это вполне возможно. Обратим внимание, Игорь Голуб сказал о том, что дежурство пройдет «на одном из белорусских аэродромов». То есть речь не просто о заходе в воздушное пространство, облете границ или обмене информацией — раз на аэродром прибудет персонал российских ВКС, то нет никаких оснований считать, что они обязательно появятся без техники.

Так что есть все шансы, что российские самолеты вновь окажутся на территории Беларуси. Ранее, напомним, сообщалось и о том, что в нашей республике создадут российско-белорусский учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО.