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Bentley показала свой самый «драйверский» кабриолет - Continental GT Speed Convertible
Источник материала: Tut.by
Новый кабриолетный сезон, можно сказать, почти начался, и как раз к его началу Bentley анонсировала шуструю новинку — это топовая модификация кабриолета
Она обозначается приставкой Speed, но никаких неожиданностей при этом машина не преподнесла — аналогично «заряженная» версия купе
Главной же особенностью открытой модификации является многослойный складной верх, благодаря которому в кабриолете такая же тишина, как в купе предыдущего поколения. Поднять или опустить крышу можно за 19 секунд — процесс полностью автоматизирован и осуществляется на скорости до 50 км/ч. Мягкий верх доступен в одном из семи цветов, включая и классический британский твид с характерным диагональным переплетением на внешнем покрытии крыши.
Как и исходное купе, Continental GT Speed Convertible располагает пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, активной системой подавления кренов, полноуправляемым шасси и задним дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой. За доплату доступны карбон-керамические тормоза.
Снаружи «скоростной» кабриолет отличается зачерненной решеткой радиатора, соответствующими шильдиками на крыльях и коваными колесными дисками диаметром 22 дюйма.
О стоимости и точных сроках рыночного дебюта нового Continental GT Speed Convertible пока ничего не сообщается — первые покупатели должны получить машины летом.
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Новый кабриолетный сезон, можно сказать, почти начался, и как раз к его началу Bentley анонсировала свою шуструю новинку - это топовая модификация кабриолета Continental GT...
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