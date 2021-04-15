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Bentley показала свой самый «драйверский» кабриолет - Continental GT Speed Convertible

15.04.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый кабриолетный сезон, можно сказать, почти начался, и как раз к его началу Bentley анонсировала шуструю новинку — это топовая модификация кабриолета Continental GT Convertible.


Она обозначается приставкой Speed, но никаких неожиданностей при этом машина не преподнесла — аналогично «заряженная» версия купе Continental GT была представлена в марте этого года. Это значит, что под капотом располагается 6-литровый двигатель W12, развивающий 659 л. с. и 900 Нм крутящего момента. В паре с 8-ступенчатым «роботом» до 100 км/ч он разгоняет Continental GT Speed Convertible чуть медленнее исходного купе — за 3,7 секунды, но максимальная скорость такая же, как у закрытой версии (335 км/ч).


Главной же особенностью открытой модификации является многослойный складной верх, благодаря которому в кабриолете такая же тишина, как в купе предыдущего поколения. Поднять или опустить крышу можно за 19 секунд — процесс полностью автоматизирован и осуществляется на скорости до 50 км/ч. Мягкий верх доступен в одном из семи цветов, включая и классический британский твид с характерным диагональным переплетением на внешнем покрытии крыши.


Как и исходное купе, Continental GT Speed Convertible располагает пневмоподвеской с адаптивными амортизаторами, активной системой подавления кренов, полноуправляемым шасси и задним дифференциалом с электронноуправляемой блокировкой. За доплату доступны карбон-керамические тормоза.


Снаружи «скоростной» кабриолет отличается зачерненной решеткой радиатора, соответствующими шильдиками на крыльях и коваными колесными дисками диаметром 22 дюйма.


О стоимости и точных сроках рыночного дебюта нового Continental GT Speed Convertible пока ничего не сообщается — первые покупатели должны получить машины летом.

 
 
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Новый кабриолетный сезон, можно сказать, почти начался, и как раз к его началу Bentley анонсировала свою шуструю новинку - это топовая модификация кабриолета Continental GT...
 
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