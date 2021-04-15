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В Гомеле фура отправила Skoda во встречную Toyota

15.04.2021 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из водителей пострадал в аварии, которая произошла днем 14 апреля в Гомеле, сообщили в ГАИ.


По информации инспекторов, 30-летний водитель фуры DAF ехал по улице Ильича со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Республиканской. При перестроении в правую полосу он не убедился в безопасности маневра и врезался в попутную Skoda, которой управлял 19-летний парень. От удара легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota. После этого Skoda отбросило обратно в большегруз.


В аварии телесные повреждения получил 55-летний водитель Toyota. Мужчину доставили в больницу.

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Теги: Гомель
 
 
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В аварии телесные повреждения получил 55-летний водитель Toyota. Мужчину доставили в больницу.
 
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