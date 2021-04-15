Марголин: Белорусский КГБ очень хотел дотянуться до Федуты и Зенковича

– При загадочных обстоятельствах были задержаны в Москве, а потом оказались в СИЗО КГБ политтехнолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. Неужели белорусские спецслужбы рискнули проводить операцию в России?





– Возможно, у них не было другого выхода, если они хотели дотянуться до этих людей. Допускаю, что Федуте подсказали, что из Беларуси нужно уезжать, и он не собирался возвращаться в страну.





Пока непонятно были ли замешаны в этом деле российские спецслужбы. Но, наверное, белорусской стороне достаточно было позвонить друзьям в Москву и предупредить о задержаниях товарищей, а там, учитывая уровень отношений двух стран, могли посчитать, что это вполне допустимо.





А возможно это наоборот было стремлением запачкать российские спецслужбы и в целом российское руководство, чтобы у двух сторон – Москвы и Светланы Тихановской – не было даже поползновений наладить общение.





Вообще говорить об этой ситуации сложно, поскольку нам известно слишком мало деталей.





В качестве еще одной версии не стоит исключать, что Москве хотели продемонстрировать, как режим рьяно борется с национально-ориентированными силами.





– Из сообщения КГБ следует, что по одному делу с Федутой задержан председатель Партии БНФ Григорий Костусев.





– Это укладывается в вышеназванную версию. Менее вероятная версия – что задержание Костусева могло быть связано с заявкой на проведение «Чернобыльского шляха».





Может быть, власть до того напугана, что опасается, что «Чернобыльский шлях» может превратиться в массовую акцию. Соответственно решили Костусева как организатора изолировать. Силовики знают, что за лишние задержания невиновных им ничего не будет, а если вдруг кого-то «забудут» отправить за решетку, а он потом что-то организует, то можно быть наказанным.





Перед Днем Воли задержали лидеров ОГП и социал-демократов Николая Козлова и Игоря Борисова. Но их в отличие от Костусева отправили на сутки, а потом отпустили.









– Стоит ли опасаться ехать в Москву Сергею Румасу, который получил работу в Россельхозбанке и к которому есть вопросы со стороны белорусских силовиков?





– Дело в том, что нахождение в Наблюдательном совете и раньше не требовало необходимости постоянного присутствия в Москве. А теперь, когда большинство перешло на удаленный режим работы, заседания Наблюдательного совета можно проводить в режиме онлайн. Поэтому, возможно, в ближайшее время Румас в Москву не поедет.





А если поедет, то его персона – фигура другого уровня, чем Федута и Зенкович. В его случае белорусским спецслужбам нужно будет заручиться одобрением в высших эшелонах российской власти. Москва может гарантировать Румасу: приезжай, не бойся, ничего с тобой не случится.