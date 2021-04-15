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Откуда появилась идея дать право голосовать с 20 до 70 лет и кто ее посчитал «оптимальной»? Спросили у конституционной комиссии

15.04.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера конституционная комиссия собралась, чтобы обсудить изменения в основной закон страны. К тому времени у них, помимо собственных идей, накопилось 300 предложений от граждан. Одно из них: оставить право голосовать только людям от 20 до 70 лет. Далее в эфире СТВ звучит: «...представители конституционной комиссии также считают это оптимальным». Учитывая некоторые возрастные обстоятельства, идея показалась смелой. Так и вышло: показалась.

В действующей редакции о возрасте избирателей говорится так: «Выборы депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности народом, являются всеобщими: право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет».

Действительно ли обсуждалось такое предложение, поддержала ли его комиссия? Почему речь идет именно о таком ограничении — от 20 и до 70 лет, чем это вызвано? Какова вероятность того, что это предложение войдет в окончательную редакцию новой Конституции? Эти вопросы Onliner задал заведующему кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, бывшему генпрокурору и председателю Конституционного суда Григорию Василевичу, который входит в состав конституционной комиссии.

— Идеи могут быть хорошие и разные. Нет необходимости доказывать, что ограничение по верхнему возрастному пределу (70 лет) для участия в голосовании является дискриминацией. Это недопустимо. Надеюсь, что в данном случае не было искажения со стороны СМИ. Также отрицательно отношусь к увеличению возраста для участия в выборах с 18 лет до 20 лет. В некоторых государствах такое право возникает с 19 лет. У нас установлен оптимальный возраст для молодых людей.

Решений Конституционной комиссии по поводу корректировки возраста для участия в выборах не было. Придерживаюсь позиции, что существующие нормы, касающиеся избирательных прав наших граждан, необходимо сохранить и не создавать проблемы

 
 
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Вчера конституционная комиссия собралась, чтобы обсудить изменения в основной закон страны. К тому времени у них, помимо собственных идей, накопилось 300...
 
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