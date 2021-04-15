Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra распаковали и включили под водой (видео)

Источник материала: Onliner

В официальном аккаунте Xiaomi в китайской соцсети Weibo появился видеоролик, продвигающий защиту смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra от воды. Чтобы продемонстрировать ее, мобильник отправили в воду в компании с аквалангистом, который там же распаковал устройство, включил его, а позже записал видео.

Mi 11 Ultra отвечает стандарту IP68 и защищен от проникновения воды и пыли. В смартфоне, подчеркивают в Xiaomi, «впервые в индустрии» применяется некий специальный клапан. С его помощью можно контролировать давление внутри смартфона при погружении в воду и сохранять его целостность, не пропуская внутрь жидкость.

В то же время маркетинговая съемка под водой не означает, что Xiaomi Mi 11 Ultra может заменить подводную камеру или им можно пользоваться на дне океана: IP68 говорит о том, что смартфон не выйдет из строя, если случайно уронить его в воду, и лучше этого делать не стоит.