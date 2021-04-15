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Цветут сады. В Минске построили панельные дома с необычным фасадом

15.04.2021 13:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы привыкли к безликим «панелькам» — кажется, что розовой, бежевой и светло-зеленой краски в стране выпущено так много, что оформлять ею дома будут еще несколько веков. Поэтому каждый взрыв цвета или оригинальная отделка фасада не только радуют глаз, но и вызывают бурное обсуждение. Очередной прорыв случился с новостройками по улице Семеняко, что в Сухарево. УКС Фрунзенского района, занимавшийся возведением двух домов, превзошел себя и оформил высотки цветущими садами. Теперь в этом квартале всегда царит весна.

Цветут сады. В Минске построили панельные дома с необычным фасадом

Надо отметить, что с оформлением «лица» многоэтажек действительно поработали: обычную панельную гладь разбавляют «кирпичики». Выкрашен фасад в модные серые и белые цвета. Еще бы и короба для кондиционеров сразу предусмотрели — цены бы не было.






Оригинально обустроены и входные группы: от ступенек отказаться мы еще не можем, но зато прозрачные двери и аккуратные ограждения уже вошли в чат. Некоторым квартирам на первом этаже даже повезло обзавестись собственными террасами — без отдельного входа и кусочка земли, где можно было бы летом проводить время, но зато с возможностью поставить столик и пару туй в кадке. МАПИД радует, что тут говорить.

Цветут сады. В Минске построили панельные дома с необычным фасадом
Цветут сады. В Минске построили панельные дома с необычным фасадом
Цветут сады. В Минске построили панельные дома с необычным фасадом

В подъезде красота, увы, заканчивается: поддержать общую тему рисунком на стене или картиной застройщик, видимо, не захотел. Желто, аккуратно, утилитарно.




Многоэтажки, построенные в квартале улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева (микрорайон №4), были включены в список жилых домов, возведение и финансирование которых осуществляется с использованием льготных кредитных ресурсов (то есть квартиры предназначаются для очередников всех мастей). Тем удивительнее, что эстетике было уделено столько внимания.






Цветут сады. В Минске построили панельные дома с необычным фасадом

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Мы привыкли к безликим «панелькам» — кажется, что розовой, бежевой и светло-зеленой краски в стране выпущено так много, что оформлять ею дома будут еще...
 
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