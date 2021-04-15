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Лукашенко примет в Минске российского премьера Мишустина 16 апреля
Источник материала: Навiны
Российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля посетит Беларусь, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В Минске глава российского правительства встретится с Александром Лукашенко (начало встречи запланировано на 12:00). Затем состоятся его переговоры с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
15 апреля состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-службы Лукашенко, в ходе разговора обсуждались белорусско-российские отношения. Собеседники также обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч, а также «более подробно остановились на актуальных вопросах сотрудничества» накануне визита российской делегации.
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Российская правительственная делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным 16 апреля посетит Беларусь, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
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