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Каллаур опроверг слухи об уходе с должности главы Нацбанка

15.04.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля опроверг слухи о возможном уходе с должности.

Каллаур опроверг слухи об уходе с должности главы Нацбанка

«Рано мне заниматься рыбалкой, полагаю, у меня достаточно сил и знаний, чтобы быть полезным обществу», — заявил Каллаур, отвечая на вопрос, соответствуют ли эти слухи действительности, передает БелаПАН.

В начале текущего года в социальных сетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что Каллаур может покинуть должность председателя правления Нацбанка.

Павел Каллаур родился в 1962 году в Столинском районе Брестской области. В 1993-1999 годах — заместитель председателя правления Национального банка. С марта 1999-го по сентябрь 2010 года — первый заместитель председателя правления Нацбанка. В октябре 2010 года стал председателем правления ОАО «Белвнешэкономбанк» и занимал эту должность до назначения руководителем Нацбанка в декабре 2014 года на фоне валютного кризиса.

 
 
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Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля опроверг слухи о возможном уходе с должности.
 
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