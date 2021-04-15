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Флагманский британский авианосец стоимостью больше 4 миллиардов долларов снова дал течь
Источник материала: Tut.by
Флагманский авианосец Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании HMS Queen Elizabeth стоимостью порядка 3,2 миллиарда фунтов стерлингов (4,4 миллиарда долларов) снова дал течь. Об этом сообщает Daily Mail. На публикацию
По данным издания, инцидент произошел в марте этого года во время перехода корабля из Портсмута в Шотландию. На авианосце прорвало трубу, в результате чего его затопило соленой водой. Как уточнил источник Daily Mail, речь идет о прорыве трубы пожарной магистрали судна, который произошел несмотря на то, что недавно систему пожаротушения на Queen Elizabeth модернизировали на сумму в 5,5 миллиона фунтов стерлингов. Провести модернизацию пришлось после того, как в 2019 году авианосец столкнулся с той же проблемой.
Отмечается, что протечка была быстро устранена. Также известно, что произошедшее не повлияло на дальнейшие планы авианосца: уже в мае он должен отправиться в свое первое мировое плавание. В ходе него корабль пройдет через Средиземное море и Суэцкий канал, а затем направится в Индийский океан. Ожидается, что в рамках плавания Queen Elizabeth ненадолго остановится в Сингапуре, после чего примет участие в совместных учениях с Японией и США в регионе.
Авианосец Queen Elizabeth впервые вышел в море 26 июня 2017 года. Корабль имеет водоизмещение 70,6 тысячи тонн, его длина составляет 282,9 метра, ширина — 75 метров. На его палубе может располагаться до 40 самолетов. При этом уже в декабре 2017-го на нем зафиксировали протечку. Позже аналогичные проблемы были выявлены на другом новейшем британском авианосце HMS Prince of Wales, который был введен в эксплуатацию в 2019 году.
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Последняя такая проблема была в 2019 году.
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