Персонажа Идриса Эльбы в сериале «Лютер» назвали недостаточно темнокожим

Источник материала: Tut.by

Глава BBC по гендерному, расовому и другому разнообразию заявила, что персонаж Идриса Эльбы в сериале «Лютер» «недостаточно темнокожий». По ее мнению, у него нет темнокожих друзей и он не ест карибскую кухню, поэтому Лютер выглядит неправдоподобным. Об этом Миранда Уэйланд сказала во время онлайн-конференции MIPTV, пишет The Times.





Она отметила, что когда сериал только вышел, что были в восторге от персонажа Идриса Эльбы — по-настоящему сильного темнокожего главного героя.

— Мы все влюбились в него. Кто с этим поспорит? Но ко второму сезону ты начинаешь ловить себя на мысли: «Ок, почему у него нет темнокожих друзей? Он не ест карибскую кухню, и это выглядит неправдоподобно».

Она отметила, что BBC стремится к более убедительному и полному изображению групп меньшинств.

«Лютер» — сериал о выдающемся детективе Джоне Лютере, показывающий, что грязный полицейский и грязные методы — разные вещи. Успешность Лютера заключается в высокой раскрываемости преступлений, благодаря его нестандартным методам, которые он использует для поимки опаснейших преступников Лондона. Первый сезон сериала вышел в 2010 году, всего их пять. Оценка на «КиноПоиске» — 8 баллов.