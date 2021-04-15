ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Персонажа Идриса Эльбы в сериале «Лютер» назвали недостаточно темнокожим

15.04.2021 14:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава BBC по гендерному, расовому и другому разнообразию заявила, что персонаж Идриса Эльбы в сериале «Лютер» «недостаточно темнокожий». По ее мнению, у него нет темнокожих друзей и он не ест карибскую кухню, поэтому Лютер выглядит неправдоподобным. Об этом Миранда Уэйланд сказала во время онлайн-конференции MIPTV, пишет The Times.


Она отметила, что когда сериал только вышел, что были в восторге от персонажа Идриса Эльбы — по-настоящему сильного темнокожего главного героя.

— Мы все влюбились в него. Кто с этим поспорит? Но ко второму сезону ты начинаешь ловить себя на мысли: «Ок, почему у него нет темнокожих друзей? Он не ест карибскую кухню, и это выглядит неправдоподобно».

Она отметила, что BBC стремится к более убедительному и полному изображению групп меньшинств.

«Лютер» — сериал о выдающемся детективе Джоне Лютере, показывающий, что грязный полицейский и грязные методы — разные вещи. Успешность Лютера заключается в высокой раскрываемости преступлений, благодаря его нестандартным методам, которые он использует для поимки опаснейших преступников Лондона. Первый сезон сериала вышел в 2010 году, всего их пять. Оценка на «КиноПоиске» — 8 баллов.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава BBC по гендерному, расовому и другому разнообразию заявила, что персонаж Идриса Эльбы в сериале «Лютер» «недостаточно темнокожий». По ее мнению, у него нет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Откуда появилась идея дать право голосовать с 20 до 70 лет и кто ее посчитал «оптимальной»? Спросили у конституционной комиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by