ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Власти Беларуси контролируют цены на 55% товаров на фоне ускорения инфляции

15.04.2021 14:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Беларуси в настоящее время контролируются цены на 55% товаров на фоне ускорения инфляции в стране. Об этом сообщил на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

«Мы регулируем сегодня 55% всех потребительских цен. Это временный порядок, цель которого - снижение инфляционного всплеска, связанного с введением НДС, ростом мировых цен на продовольствие и сырье. Сегодня такие меры - осознанная необходимость, которая носит временный характер», - сказал чиновник.

Он пояснил, что порядка 45% товаров на внутреннем рынке - «товары так называемого критического импорта».

«Цены на них зависят от курсов валют и мировых цен на продовольствие. Мировые цены растут, темпы не снижаются, и пока прогнозы не очень хорошие на продовольственном рынке», - сказал министр.

В то же время, по его словам, у поставщиков существует механизм повышения цены в том случае, если существующая маржа не позволяет обеспечить безубыточность поставок, в частности, так произошло с растительным маслом.

«Было принято решение увеличить цены на 15%. Мы сняли давление. Поставки сегодня идут, и никто из покупателей не заметил отсутствия растительного масла», - сказал он.

Ранее власти ввели ценовое регулирование на 18 групп социально значимых товаров с 1 января по 29 июня. В перечень входят молочная и мясная продукция, крупы, сахар, рыба, овощи и фрукты, макаронные изделия, детское питание.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси в настоящее время контролируются цены на 55% товаров на фоне ускорения инфляции в стране. Об этом сообщил на пресс-конференции министр антимонопольного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятилетний ребенок выпал из окна в Пинском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by