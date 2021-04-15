ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ZTE представила флагманский смартфон Axon 30 Ultra

15.04.2021 14:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бренд ZTE анонсировал новую линейку флагманских устройств Axon 30. Топовой из них стала модификация Ultra, чьи продажи начнутся в Китае 19 апреля. Правда, стоимость смартфона до сих пор не названа. Зато известно, что Axon 30 Ultra выйдет и на других рынках.

Смартфон получил 6,67-дюймовый экран по технологии AMOLED. Разрешение составляет 1080×2400 (20:9), частота обновления может доходить до 144 Гц. Частота обновления сенсоров, которые распознают касания и жесты, — 300 Гц. Для сравнения, у iPhone 12 Pro показатель составляет 120 Гц, а у Samsung Galaxy S21 Ultra — 240 Гц.

Axon 30 Ultra работает на чипе Snapdragon 888, объем оперативной памяти составляет 8 либо 12 ГБ, а хранилище может быть на 128 или 256 ГБ. Емкость батареи — 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 66 Вт.

ZTE представила флагманский смартфон Axon 30 Ultra

Как и подобает флагману, у смартфона металлическая рамка, а задняя крышка сделана из стекла. По задумке ZTE, оно выполнено так, чтобы тактильно ощущалось как шелк.

Основная камера состоит из четырех сенсоров: перископного на 8 Мп (с пятикратным оптическим зумом), а также трех на 64 Мп. Разрешение сенсора фронтальной камеры — 16 Мп.

Также ZTE представила Axon 30 Pro, у которого нет перископного сенсора, экран плоский вместо закругленного, а емкость батареи равняется 4200 мАч.

Смартфон ZTE Blade A3 2020 (темно-серый)
1 отзыв
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), UniSoC SC9832E, ОЗУ 1 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 8 Мп, аккумулятор 2600 мАч, 2 SIM
179 р.
11 предложений
Смартфон ZTE Blade A7 2020 3GB/64GB (синий)
1 отзыв
Android, экран 6.09" IPS (720x1520), Mediatek MT6762 Helio P22, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
319 р.
5 предложений
Смартфон ZTE A3 2020 (темно-серый)
2 отзыва
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Spreadtrum SC9832E, ОЗУ 1 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 5 Мп, аккумулятор 2600 мАч, 2 SIM
169 р.
16 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны ZTE в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бренд ZTE анонсировал новую линейку флагманских устройств Axon 30. Топовой из них стала модификация Ultra, чьи продажи начнутся в Китае 19 апреля. Правда, стоимость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каков настоящий рейтинг Лукашенко после революции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by