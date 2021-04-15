ZTE представила флагманский смартфон Axon 30 Ultra

Источник материала: Onliner

Бренд ZTE анонсировал новую линейку флагманских устройств Axon 30. Топовой из них стала модификация Ultra, чьи продажи начнутся в Китае 19 апреля. Правда, стоимость смартфона до сих пор не названа. Зато известно, что Axon 30 Ultra выйдет и на других рынках.

Смартфон получил 6,67-дюймовый экран по технологии AMOLED. Разрешение составляет 1080×2400 (20:9), частота обновления может доходить до 144 Гц. Частота обновления сенсоров, которые распознают касания и жесты, — 300 Гц. Для сравнения, у iPhone 12 Pro показатель составляет 120 Гц, а у Samsung Galaxy S21 Ultra — 240 Гц.

Axon 30 Ultra работает на чипе Snapdragon 888, объем оперативной памяти составляет 8 либо 12 ГБ, а хранилище может быть на 128 или 256 ГБ. Емкость батареи — 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 66 Вт.





Как и подобает флагману, у смартфона металлическая рамка, а задняя крышка сделана из стекла. По задумке ZTE, оно выполнено так, чтобы тактильно ощущалось как шелк.

Основная камера состоит из четырех сенсоров: перископного на 8 Мп (с пятикратным оптическим зумом), а также трех на 64 Мп. Разрешение сенсора фронтальной камеры — 16 Мп.

Также ZTE представила Axon 30 Pro, у которого нет перископного сенсора, экран плоский вместо закругленного, а емкость батареи равняется 4200 мАч.