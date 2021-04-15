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33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

15.04.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Есть люди, которые не могут справиться с автомобилем, есть те, кто не способен совладать с компьютером, но хуже всего, когда собственный дом объявил вам войну. Издание Boredpanda опубликовало подборку фотографий, глядя на которые, вы воскликнете «Какое счастье, что это произошло не со мной!»

№1. Когда попытался отнести краску в подвал, но взял слишком много.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№2. Когда проснулся от того, что дерево пронзило крышу дома.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№3. И еще одно прекрасное пробуждение.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№4. В Австралии так жарко, что растаяли уличные фонари.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№5. «Два года снимал квартиру. Завтра выезжаю. А сегодня, убирая и готовя все к выезду, ударил дверцу духовки и разбил стекло. Прощайте, денежки, положенные на депозит за сохранность имущества».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№6. «Прошлой ночью у меня рухнул потолок».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№7. «Мой новый навороченный телик только что прибыл домой».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№8. В ванной только что обрушился подвесной потолок и явил миру свое истинное лицо.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№9. «Родители моего приятеля сделали ремонт в ванной, пока он был в колледже».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№10. «После каждого дождя мой двор превращается в гигантскую грязевую яму».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№11. «Среди ночи мы услышали грохот. Думали, это вор, а это было вот что».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№12. «Житель моего города провалился под пол своего дома, в 9-метровый колодец, о существовании которого даже не подозревал. Этот колодец буквально засасывал в себя предметы».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№13. Месяцами копил на телевизор с разрешением 4К. Наконец-то смог его себе позволить. Привез домой, включил...

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№14. Прошел шторм. Пластиковая мебель еле сдвинулась с места, зато гриль вылетел в бассейн на 9 метров.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№15. Вчера вечером свеча была очень ароматной. Теперь я знаю почему!

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№16. Маленький гвоздь, который смог, и два молотка, которые не смогли.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№17. «Решил починить нерабочую розетку. Купил новую, но не обнаружил проводов для ее подключения».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№18. «Ужин, который мой муж готовил 3 часа».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№19. То самое место, которое в 8 утра пронзает луч света.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№20. «Профессионалы» настояли на том, что это единственный способ установки кондиционера.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№21. Эти шторы называются «Полное затмение. Абсолютно тотальный блэкаут».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№22. Вот почему нельзя сносить несущую стену.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№23. Сделай-сам-фейл.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№24. Когда решил отремонтировать шкаф по инструкции из Instagram, но не учел одного нюанса.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№25. «Теперь я припоминаю, как вчера решил выпить прохладной газировки».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№26. Когда живешь в Норвегии и забываешь закрыть окно перед уходом из офиса.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№27. Не каждый рожден, чтобы стать сантехником.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№28. «Жена просила измерить дверь перед заменой. Я ответил, что все двери одинаковые».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№29. «Я только что сломал дверную ручку своей квартиры и порезался. А еще я заперт».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№30. Купил новый дом, обнаружил мини-холодильник в подвале и поместил туда все пиво и газировку. Оказалось, что это морозильная камера.

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№31. «Мой пожарный извещатель загорелся».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№32. «Пока меня не было дома, навесной шкафчик в кухне оторвался от стены. Посуда ручной работы, которую я собирал в маленьких магазинчиках и на фермерских рынках на протяжении многих лет, разбита вдребезги. Но посуда мне больше не нужна, так как шкаф выбил дверь холодильника и вся моя еда испортилась».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

№33. «Только что правительство издало „антиковидный“ указ закрыть на карантин все предприятия, не относящиеся к сфере жизнеобеспечения, включая строительные и подрядные организации. На фото текущее состояние моей ванной».

33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

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Есть люди, которые не могут справиться с автомобилем, есть те, кто не способен совладать с компьютером, но хуже всего, когда собственный дом объявил вам войну....
 
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