33 несчастья. Подборка бытовых трагедий, от вида которых вам станет больно

Источник материала: Onliner

Есть люди, которые не могут справиться с автомобилем, есть те, кто не способен совладать с компьютером, но хуже всего, когда собственный дом объявил вам войну. Издание Boredpanda опубликовало подборку фотографий, глядя на которые, вы воскликнете «Какое счастье, что это произошло не со мной!»

№1. Когда попытался отнести краску в подвал, но взял слишком много.





№2. Когда проснулся от того, что дерево пронзило крышу дома.





№3. И еще одно прекрасное пробуждение.





№4. В Австралии так жарко, что растаяли уличные фонари.





№5. «Два года снимал квартиру. Завтра выезжаю. А сегодня, убирая и готовя все к выезду, ударил дверцу духовки и разбил стекло. Прощайте, денежки, положенные на депозит за сохранность имущества».





№6. «Прошлой ночью у меня рухнул потолок».





№7. «Мой новый навороченный телик только что прибыл домой».





№8. В ванной только что обрушился подвесной потолок и явил миру свое истинное лицо.





№9. «Родители моего приятеля сделали ремонт в ванной, пока он был в колледже».





№10. «После каждого дождя мой двор превращается в гигантскую грязевую яму».





№11. «Среди ночи мы услышали грохот. Думали, это вор, а это было вот что».





№12. «Житель моего города провалился под пол своего дома, в 9-метровый колодец, о существовании которого даже не подозревал. Этот колодец буквально засасывал в себя предметы».





№13. Месяцами копил на телевизор с разрешением 4К. Наконец-то смог его себе позволить. Привез домой, включил...





№14. Прошел шторм. Пластиковая мебель еле сдвинулась с места, зато гриль вылетел в бассейн на 9 метров.





№15. Вчера вечером свеча была очень ароматной. Теперь я знаю почему!





№16. Маленький гвоздь, который смог, и два молотка, которые не смогли.





№17. «Решил починить нерабочую розетку. Купил новую, но не обнаружил проводов для ее подключения».





№18. «Ужин, который мой муж готовил 3 часа».





№19. То самое место, которое в 8 утра пронзает луч света.





№20. «Профессионалы» настояли на том, что это единственный способ установки кондиционера.





№21. Эти шторы называются «Полное затмение. Абсолютно тотальный блэкаут».





№22. Вот почему нельзя сносить несущую стену.





№23. Сделай-сам-фейл.





№24. Когда решил отремонтировать шкаф по инструкции из Instagram, но не учел одного нюанса.





№25. «Теперь я припоминаю, как вчера решил выпить прохладной газировки».





№26. Когда живешь в Норвегии и забываешь закрыть окно перед уходом из офиса.





№27. Не каждый рожден, чтобы стать сантехником.





№28. «Жена просила измерить дверь перед заменой. Я ответил, что все двери одинаковые».





№29. «Я только что сломал дверную ручку своей квартиры и порезался. А еще я заперт».





№30. Купил новый дом, обнаружил мини-холодильник в подвале и поместил туда все пиво и газировку. Оказалось, что это морозильная камера.





№31. «Мой пожарный извещатель загорелся».





№32. «Пока меня не было дома, навесной шкафчик в кухне оторвался от стены. Посуда ручной работы, которую я собирал в маленьких магазинчиках и на фермерских рынках на протяжении многих лет, разбита вдребезги. Но посуда мне больше не нужна, так как шкаф выбил дверь холодильника и вся моя еда испортилась».





№33. «Только что правительство издало „антиковидный“ указ закрыть на карантин все предприятия, не относящиеся к сфере жизнеобеспечения, включая строительные и подрядные организации. На фото текущее состояние моей ванной».



