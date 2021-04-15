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В Минске усилен контроль за нетрезвыми водителями

15.04.2021 14:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью около 00:45 сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы на улице Ваупшасова остановили водителя автомобиля Ford. За рулем легковушки находился 46-летний водитель, физическое состояние которого вызвало подозрение у инспекторов.

Правоохранители отвезли мужчину на освидетельствование, результаты которого подтвердили состояние алкогольного опьянения: концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе нарушителя составила 1,54 промилле. Он был доставлен в медицинский вытрезвитель, автомобиль — на охраняемую стоянку.

За три месяца текущего года в Минске сотрудниками ГАИ выявлено 514 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде, в отношении 19 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 317 УК Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за подобное нарушение).

ГАИ сообщает, что до 19 апреля в столице проходит республиканская профилактическая акция «Трезвый водитель». Мероприятия организованы с целью предупреждения и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейдов по выявлению пьяных за рулем, сотрудники ГАИ особое внимание уделяют увеселительным заведениям, объектам торговли, а также местам массового отдыха граждан, где зачастую фиксируются факты нетрезвого вождения. Ежедневно в поле зрения дорожной милиции попадают автолюбители, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. С начала профилактических мероприятий в столице уже задержан 31 нетрезвый водитель.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня ночью около 00:45 сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы на улице Ваупшасова остановили водителя автомобиля Ford. За рулем легковушки находился...
 
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