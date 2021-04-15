Что посмотреть о ЧАЭС, кроме «Чернобыля» Козловского: пять лент, которые вы могли не знать (видео)

Источник материала: Onliner Сегодня в прокат вышел «Чернобыль» — фильм Данилы Козловского (с ним же в главной роли) о катастрофе на атомной станции. Ленту еще на этапе трейлеров стали сравнивать с мини-сериалом «Чернобыль» от HBO, который стал одним из самых ярких событий киноиндустрии в 2019 году. Насколько похожи эти работы и можно ли их в принципе сравнивать, вы узнаете из нашей рецензии. А пока что мы вспомнили другие достойные внимания фильмы и сериалы, которые так или иначе затрагивают тему худшей техногенной катастрофы в истории.

«Мотыльки» (2013)

Украинский мини-сериал закручивается вокруг любовной истории. Старшеклассница Аля на свое несчастье с сестрой-медиком ехала к родственникам в Припять, когда рано утром раздался взрыв на атомной станции. Никто ничего не знает, власти или отмалчиваются, или говорят, что все под контролем, — собственно, ничего нового. Девушка успевает познакомиться с солдатом Пашей, начинается романтика. Но парня отправляют разбирать завалы, и он получает колоссальную дозу облучения.

Несмотря на ситуацию, Аля с Пашей решают держаться друг друга, хотя здоровье парня сильно сильно ухудшается и жить ему осталось хорошо если несколько дней. На фоне истории молодых людей авторы мини-сериала показывают хаос, который в первые дни после инцидента происходил в Припяти.

В целом «Мотыльки» — хоть и довольно банальный по сюжету, но интересный сериал. Он не задается вопросами о причинах происшествия и правильности действий ответственных лиц, но показывает страх людей перед неизвестным и исследует моральные терзания героев.

«Год собаки» (1994)

Действие фильма происходит уже после чернобыльской катастрофы. Главный герой — Сергей. Молодой человек освободился из тюрьмы, его жизненные цели весьма размыты, а зарабатывать законным способом Сергей не очень-то умеет. Надежда на исправление появляется, когда герой знакомится с Верой. Женщина одинока и уже отчаялась найти близкую душу, поэтому соглашается на авантюру и начинает отношения с Сергеем.





Мужчина в очередной раз нарушает закон, что вынуждает его бежать — и следом за ним отправляется Вера. Они останавливаются перевести дух в подозрительной деревне, где вокруг ни души. Каждая проведенная здесь секунда отравляет организм и Сергея, и Веры, но больше им укрыться негде. Герои оказываются в сложном положении и пытаются найти решение своей очень непростой ситуации.

Фильм хвалят за отличную актерскую игру Игоря Скляра и Инны Чуриковой, а также за тяжелую атмосферу безысходности, которой пропитана лента.

«Запретная зона» (2020)

Есть два фильма с таким названием. Один — американский молодежный хоррор 2012 года. Второй — белорусский, совсем новый. Как раз о нем и пойдет речь.

В 1989 году друзья отправляются в поход, но при спуске по реке их лодку относит прямо в зону отчуждения. Далее происходят странные события, в результате которых герои становятся потенциально богатыми — у них целая сумка с деньгами.

Но это еще и испытание на прочность их дружбы. Люди становятся более настороженными, доверия между ребятами все меньше, а что делать — не совсем ясно. В такой обстановке сразу видно, кто кем является на самом деле: одни думают о себе, другие готовы поступиться интересами ради помощи другим, третьи находят в ситуации возможность проявить себя.

«Черный цветок» (2016)

Мини-сериал, как и «Мотыльки», вновь рассказывает о трагедии через лавстори, но на этот раз — сильно растянутую во времени. Действие происходит и в 1986 году, и в наши дни. Все начинается с переезда молодой учительницы Леры в Припять. Девушка готовится к работе в младших классах, знакомится с инженером атомной станции, дела идут как нельзя лучше — и затем все рушится из-за катастрофы.

Также в отношения героев встревает еще один молодой человек, у которого на Леру свои планы и отказываться от них он не намерен даже при взрыве на атомной станции.

«Черный цветок» больше посвящен душевным переживаниям героев и их попыткам осмыслить верность своих поступков, но и тема катастрофы тоже присутствует.

«Аврора» (2006)

Еще один фильм, который на первый план выводит не эвакуацию города и не действия ликвидаторов, а историю маленького человека на фоне огромной катастрофы. Девочка Аврора мечтает о карьере балерины. Правда, воплотить мечту в реальность тяжело: ребенок живет в детском доме в Припяти. Тем не менее девочка не сдается: много тренируется, чтобы отвлечься от унылой реальности. В основном Аврора общается с Тарасом — сотрудником атомной станции.

Рано утром 26 апреля 1986 года девочка видит взрыв на станции и бросается туда, беспокоясь о Тарасе. Аврора получает большую дозу радиации, ей срочно нужна дорогая операция. Ребенка отправляют в США, и в местной клинике девочка знакомится с Николаем — выдающимся актером балета. У мужчины сложный характер вкупе со звездной болезнью, но со временем он проникается к Авроре симпатией и решает помочь ей. А тем временем девочка заставляет иначе взглянуть на жизнь человека, который всем пресытился.





На самом деле тема чернобыльской катастрофы здесь глубоко вторична: сценарий можно было бы выстроить на каком угодно заболевании Авроры, суть кардинально не изменилась бы. Однако в данном случае выбор Чернобыля позволяет показать, как катастрофа повлияла на жизни самых разных людей.