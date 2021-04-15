Правительство оценило состояние дорог страны: более 35 процентов не соответствуют. Нужно 10,5 миллиарда рублей (обновлено)

Источник материала: Onliner

Совмин утвердил госпрограмму «Дороги Беларуси» на 2021—2025 годы. Сегодня документ был обнародован. Помимо планов и целей, в нем указывается и текущая ситуация с дорогами: из 15 926 километров дорог 5631 километр (35,4 процента) требует вложений.

Указанные участки, как пишут в программе, «имеют несоответствия по одному и более параметрам: ровность покрытия — 3203 километра дорог (20,1 процента), дефектность покрытия — 3770 километров (23,6 процента), прочность дорожных одежд — 1947 километров (12,2 процента). На данных участках дорог водители транспортных средств вынуждены снижать скорость движения, что приводит к экономическим издержкам».

Кроме того, из 2273 мостов не соответствует нормативным требованиям грузоподъемности и (или) габариту 551 сооружение.

«В 2020 году по сравнению с 2008 годом в 15,4 раза сократилась протяженность капитально отремонтированных республиканских автодорог и в 3,3 раза — протяженность дорог, на которых произведен текущий ремонт, — сказано в документе. — Из-за недостаточного финансирования не обеспечивается восстановление ежегодного износа, что ведет к необратимому процессу постепенного разрушения дорожных покрытий».

В госпрограмму «Дороги Беларуси» вошло два подпункта: республиканские и местные автодороги. Цель — улучшить состояние «на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру». Планы у правительства довольно впечатляющие, как и сумма необходимых средств.

Отремонтировать собираются не менее 809,6 километра республиканских автодорог, реконструировать и возвести 509,6 километра, ремонт запланирован и для не менее 7000 километров местных дорог. Также обещают реконструкцию 137 дорожных сооружений протяженностью 4189,1 погонного метра.

Водителей может заинтересовать еще одна цифра. Как сообщается, есть планы увеличить скоростной режим на протяжении не менее 1789,6 километра трасс.

И самое впечатляющее: «На реализацию программы потребуются средства в размере 10 552 470 504,8 рубля». Источники финансирования не называются, но есть намек — «на основе роста привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру».

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