Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кедми: у США сейчас много проблем, в которых им нужно содействие России

Начиная от таких проблем, как иранское ядерное оружие, Сирия, другие мировые конфликты, США пришли к выводу, что пора выяснить, где и что они могут сделать, рассуждает эксперт. И на это, по словам Кедми, и рассчитывало российское руководство и российский МИД, когда они снисходительно отнеслись к хамской выходке Байдена, решив, что не надо действий, которые обострят ситуацию, мы посмотрим, как США будут действовать дальше.

"И это сработало: США готовы идти на обсуждение всех проблем с Россией, это не значит, что они готовы идти на встречу России, но это первый и необходимый шаг в развитии международных отношений ― сидя друг напротив друга, выложить на стол основные проблемы, выслушать и высказать свою точку зрения. Я думаю, это шаг конструктивный полезный и пойдет на пользу всем", ― отмечает Кедми.

Кроме того, по мнению эксперта, встреча двух лидеров может прояснить, "Байден ― он заводная кукла или он влияет на американскую политику, это будет зависеть от того, как будет проходить встреча, и кто вместе с ним будет в ней участвовать, кто будет в ней задавать тон ", добавляет спикер.

К тому же санкции и те действия, которые сейчас предпринимают США, не имеют никакого отношения к этой встрече, убежден эксперт. "Встреча ― она сама по себе. И в том же ключе ответили в российском МИД: "Если будут санкции и другие антироссийские действия, Россия ответит и жестко, не упоминая встречу", говорит Кедми.

"То есть готовы играть на двух площадках. Вы делаете шахматный ход ― Россия ответит, и может, даже не адекватно, а чуть порезче. А встреча ― если она вам не помешает, то нам тоже не помешает. На встрече мы будем обсуждать проблемы и выскажем свою точку зрения, а бодание в виде санкций и ответных действий России будет идти параллельно ", ― говорит Кедми.

Напомним, ранее возможности проведения встречи глав государства оценили и в Кремле , и в американском Белом Доме. Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшие недели не получится. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен накануне отметил, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу "в предстоящие недели". Вместе с тем, в Белом доме заявляли, что президенты могут встретиться в последующие несколько месяцев.

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