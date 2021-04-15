ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Джоли довела?": Питт в инвалидном кресле напугал поклонников

15.04.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Брэд Питт встревожил всех фанатов: экс-супруга Анджелины Джоли подловили на выходе из клиники в инвалидной коляске.

Борьба знаменитостей из-за опеки над детьми продолжается: недавно Джоли обвинила Питта в домашнем насилии, подключив к процессу приемного сына Мэддокса. Все это изрядно вымотало Питта и он оказался в одной из клиник Лос-Анджелеса. И хотя актер постарался сохранить инкогнито, папарацци подловили момент его похода к врачу.

Новые снимки похудевшего Питта в инвалидном кресле произвели фурор в сети и напугали всех поклонников.

На фотографиях 57-летний секс-символ в черной толстовке с капюшоном, солнцезащитных очках и маске сидит в кресле, которым управляет медбрат. Также актера сопровождал его телохранитель, который заметил фотографов и тут же попытался закрыть звезду с помощью своей джинсовки. Поклонники не смогли проигнорировать этот момент и разразились массой взволнованных комментариев.

"Джоли довела?"; "Что произошло?"; "Надеюсь, что все в порядке и это ложная тревога"; "Почему он такой худой?"; "Может это не серьезно?", - написали в сети.

Окружение Питта постаралось пресечь эту волну и дало комментарии изданию Page Six. По словам источников, Питт приезжал к стоматологу, а инвалидная коляска - обязательное условие при посещении даже такого врача.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папарацци запечатлели секс-символа на выходе из клиники в Лос-Анджелесе. Сильно похудевший актер шокировал всех поклонников.
 
Новости дня
Новости разные
 
У МУС Беларусі патлумачылі, чаму міліцыянтаў абражаюць словы «дурань» і «ідыёт», а іншых людзей— не
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by