"Джоли довела?": Питт в инвалидном кресле напугал поклонников

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудский актер Брэд Питт встревожил всех фанатов: экс-супруга Анджелины Джоли подловили на выходе из клиники в инвалидной коляске.

Борьба знаменитостей из-за опеки над детьми продолжается: недавно Джоли обвинила Питта в домашнем насилии , подключив к процессу приемного сына Мэддокса . Все это изрядно вымотало Питта и он оказался в одной из клиник Лос-Анджелеса. И хотя актер постарался сохранить инкогнито, папарацци подловили момент его похода к врачу.

Новые снимки похудевшего Питта в инвалидном кресле произвели фурор в сети и напугали всех поклонников.

На фотографиях 57-летний секс-символ в черной толстовке с капюшоном, солнцезащитных очках и маске сидит в кресле, которым управляет медбрат. Также актера сопровождал его телохранитель, который заметил фотографов и тут же попытался закрыть звезду с помощью своей джинсовки. Поклонники не смогли проигнорировать этот момент и разразились массой взволнованных комментариев.

"Джоли довела?"; "Что произошло?"; "Надеюсь, что все в порядке и это ложная тревога"; "Почему он такой худой?"; "Может это не серьезно?", - написали в сети.

Окружение Питта постаралось пресечь эту волну и дало комментарии изданию Page Six. По словам источников, Питт приезжал к стоматологу, а инвалидная коляска - обязательное условие при посещении даже такого врача.

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