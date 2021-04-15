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"Джоли довела?": Питт в инвалидном кресле напугал поклонников
15.04.2021 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудский актер Брэд Питт встревожил всех фанатов: экс-супруга Анджелины Джоли подловили на выходе из клиники в инвалидной коляске.
Борьба знаменитостей из-за опеки над детьми продолжается: недавно Джоли обвинила Питта в
Новые снимки похудевшего Питта в инвалидном кресле произвели фурор в сети и напугали всех поклонников.
На фотографиях 57-летний секс-символ в черной толстовке с капюшоном, солнцезащитных очках и маске сидит в кресле, которым управляет медбрат. Также актера сопровождал его телохранитель, который заметил фотографов и тут же попытался закрыть звезду с помощью своей джинсовки. Поклонники не смогли проигнорировать этот момент и разразились массой взволнованных комментариев.
"Джоли довела?"; "Что произошло?"; "Надеюсь, что все в порядке и это ложная тревога"; "Почему он такой худой?"; "Может это не серьезно?", - написали в сети.
Окружение Питта постаралось пресечь эту волну и дало комментарии изданию Page Six. По словам источников, Питт приезжал к стоматологу, а инвалидная коляска - обязательное условие при посещении даже такого врача.
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Папарацци запечатлели секс-символа на выходе из клиники в Лос-Анджелесе. Сильно похудевший актер шокировал всех поклонников.
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