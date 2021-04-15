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Каков настоящий рейтинг Лукашенко после революции

15.04.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Каков настоящий рейтинг Лукашенко после революции
Фото: ТАСС
Как работает система белорусской социологии изнутри? Насколько ей доверяют сами власти, и какие сведения берут для внутреннего пользования? Выясняем в программе «Честно говоря».

Сейчас в Беларуси около десятка аккредитованных социологических структур, которые могут проводить опросы для изучения общественно-политической ситуации. Почти все они работают при государственных институтах. Еще накануне выборов СМИ запретили проводить политические онлайн-опросы. Провластные эксперты аргументировали это тем, что полученные там результаты относительно рейтинга потенциальных кандидатов – фейковые. Именно из интернет-опросов родился мем «Саша 3 %», который, очевидно, сильно задел Александра Лукашенко. Собеседники «Честно говоря» частично согласны с Лукашенко и тоже не верят, что он имеет всего 3% поддержки.

«Мы не знаем результатов выборов. На сегодня мы не имеем опросов, которые бы точно могли нам обозначать рейтинг. Ведь те опросы, которые об этом говорят, у них искажена выборка, так как они не отражают всего населения. […] Но я бы сказала, что вот на сегодня, сейчас, рейтинг где-то между 20 и 30%», – рассуждает кандидат социологических наук Татьяна Водолажская.


Среди аккредитованных социологических структур, которые могут проводить опросы об общественно-политической ситуации, есть и частный аналитический центр «Экоом». Известно о нем не много: был основан в 2003 году, и в организации нет почему-то даже своего сайта. А бывший сотрудник Управления делами президента Анатолий Котов считает, что на независимую социологию «Экоом» претендовать не может.

«Фактически это служба, которая поставляет нужную государству социологию. […] Левых показателей давать лично мне не приходилось, потому что это как минимум плохо. Другое дело, что не всю информацию можно предоставить в отчете: немножко, скажем так, убрать негатива, такое вот вообще случалось. Потому что у любого сотрудника есть также начальник, который не хочет, чтобы его наказали: лишают должностей, снимают, наказывают каким-то другим чувствительным способом за то, что позволили себе дедушку огорчить», – объясняет бывший заместитель заведующего отделом в Управлении делами президента Беларуси Анатолий Котов.


 
 
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Сейчас в Беларуси около десятка аккредитованных социологических структур.
 
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