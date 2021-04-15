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Галкин и дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения
Источник материала: UDF
Сегодня Пугачева празднует 72-й день рождения / Скриншот
Примадонну поздравила ее семья - 44-летний супруг Максим Галкин и дети Лиза и Гарри. Соответствующее видео опубликовано в Instagram мужа Аллы Борисовны.
Так, дети прочли звездной маме стихотворения, подарили цветы и самодельные открытки.
«Алла. С днем рождения, любимая!», - подписал ролик Галкин.
«Главное желание - чтобы воцарился мир на Земле», - сказала артистка, задувая свечи на праздничном торте.
Принимала поздравления Пугачева в легком цветочном платье под пояс, с растрепанными волосами и совсем без макияжа.
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Артистке сегодня исполнилось 72 года.
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