ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Галкин и дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения

15.04.2021 14:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Галкин и дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения
Сегодня Пугачева празднует 72-й день рождения / Скриншот
В четверг, 15 апреля, празднует свой день рождения Алла Пугачева. Певице исполнилось 72 года.

Примадонну поздравила ее семья - 44-летний супруг Максим Галкин и дети Лиза и Гарри. Соответствующее видео опубликовано в Instagram мужа Аллы Борисовны.

Так, дети прочли звездной маме стихотворения, подарили цветы и самодельные открытки.

«Алла. С днем рождения, любимая!», - подписал ролик Галкин.


«Главное желание - чтобы воцарился мир на Земле», - сказала артистка, задувая свечи на праздничном торте.


Принимала поздравления Пугачева в легком цветочном платье под пояс, с растрепанными волосами и совсем без макияжа.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Флагманский британский авианосец стоимостью больше 4 миллиардов долларов снова дал течь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by