Источник материала: UDF



Сегодня Пугачева празднует 72-й день рождения / Скриншот

«Алла. С днем рождения, любимая!», - подписал ролик Галкин.

«Главное желание - чтобы воцарился мир на Земле», - сказала артистка, задувая свечи на праздничном торте.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Галкин и дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения Артистке сегодня исполнилось 72 года.

Примадонну поздравила ее семья - 44-летний супруги дети. Соответствующее видео опубликовано в Instagram мужа Аллы Борисовны.Так, дети прочли звездной маме стихотворения, подарили цветы и самодельные открытки.Принимала поздравления Пугачева в легком цветочном платье под пояс, с растрепанными волосами и совсем без макияжа.