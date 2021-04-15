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«Без девальвации не обойдется»: Рубль затрясло от новостей о санкциях США
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Торги четверга на Московской бирже начались скачком доллара почти на 2 рубля на фоне сообщений Reuters, The New York Times и The Wall Street Journal о том, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях против российского госдолга.
Новые ограничения войдут в пакет мер в ответ на кибератаку Solarwinds и вмешательство в президентские выборы 2020 года, который также будет включать высылку не менее 10 дипломатов и включение в «черные списки» еще большего числа российских чиновников.
«На российский рынок вернулись самые страшные опасения», - констатирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований ВШУФ.
Доллар, закрывший торги среды на отметке 75,87 подскочил до 77,5475 рубля на утренних торгах. После старта основной сессии в 10.00 на рынке появились крупные продавцы валюты, которые к полудню «сбили температуру» у рубля до 76,55 за доллар. Но затем курс снова пополз вверх, и к 12.32 мск достиг 76,8075 рубля.
Режим «американских горок» включился и на торгах евро: скачок с 90,94 до 92,85 рубля утром сменился откатом до 91,8 рубля, после чего курс опять двинулся выше и превысил отметку 92.
Рынок госдолга, накануне переживший крупнейшее за полгода ралли на новостях о том, что Байден предложил Владимиру Путину встречу и переговоры, сдал почти все завоевания. Индекс RGBI, отслеживающий цены ОФЗ, рухнул на 0,8% в первые же 20 минут торгов при рекордном более чем за год объеме сделок.
Валютный рынок лихорадит: то покупка, то продажа; видно, что с 77,50 (рубля за доллар) встали экспортеры с офером, и продавали до 77, сказал Reuters дилер крупного российского банка. «Непонятно, по собственной инициативе, или их попросили регуляторы для снижения волатильности курса», - допускает он.
В сообщениях о санкциях остается много неясного, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой:
«СМИ говорят об ограничениях на новый долг с 14 июня, но до конца непонятно, идет ли речь о рублевом долге, а наличие слов о «прямых покупках» допускает разную трактовку и оставляет вопросы. Например, можно ли будет покупать новый долг через банки РФ? Поэтому рынок будет ждать деталей, и от них будет зависеть поведение нерезидентов, которое и определит итоговые последствия для котировок ОФЗ и курса рубля».
Против валютного госдолга России уже действуют санкции, напоминает Полевой: нерезидентам нельзя покупать евробонды Минфина на размещениях, но торговать ими на вторичном рынке можно.
Судя по имеющейся информации, новые санкции затронут именно рублевый долг и будут сформатированы по такому же принципу - то есть будет ограничено участие в первичных размещениях, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
«Психологически - рынки, естественно, отреагируют падением (и фондовый, и валютный). Без животворящей девальвации, естественно, не обойдётся. А по телевизору - усилится градус патриотизма и громкость песни об импортозамещении», - прогнозирует Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер».
Но «действительно суровых» последствий не будет, считает он: пока нет санкций, которые реально ограничивают поступления от российского экспорта (таких, как, например, нефтяное эмбарго).
Пока реакцию рубля можно назвать «умеренной», отмечает Полевой: если новости подтвердятся, курс доллара может подскочить до 80 рублей, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции Минфина и ЦБ - будут ли они покупать ОФЗ на рынке или продавать валюту для поддержки рубля.
Рынки ожидали, что администрация США будет пытаться установить диалог с российской властью, и по крайней мере повременит с санкциями до встречи Путин-Байден. Меры против госдолга «независимо от степени их жесткости, будут оказывать санкционное давление на новом уровне и могут стать первым сигналом нового подхода к санкциям, усилив отток иностранного капитала из России», говорит Орлова.
«Несмотря на то, что иностранные инвесторы не были активны на первичном рынке в последние месяцы, санкционный режим может привести к принудительному сокращению части позиций и репатриации средств со вторичного рынка», - предупреждает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.
Это толкнет вверх доходности ОФЗ и курс доллара, но «панические продажи», скорее всего, остановят Минфин и ЦБ, считает он.
«Хотя сами санкции как таковые не отрежут инвесторов от рынка в данный момент, они могут стать лишь первым шагом на пути к новым санкциям, - опасается Орлова. - Кроме того, это может ухудшить перспективы возобновления американо-российского диалога и говорит о жесткости позиции американской стороны».
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Торги четверга на Московской бирже начались скачком доллара почти на 2 рубля.
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