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«На российский рынок вернулись самые страшные опасения», - констатирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований ВШУФ.

«СМИ говорят об ограничениях на новый долг с 14 июня, но до конца непонятно, идет ли речь о рублевом долге, а наличие слов о «прямых покупках» допускает разную трактовку и оставляет вопросы. Например, можно ли будет покупать новый долг через банки РФ? Поэтому рынок будет ждать деталей, и от них будет зависеть поведение нерезидентов, которое и определит итоговые последствия для котировок ОФЗ и курса рубля».

«Психологически - рынки, естественно, отреагируют падением (и фондовый, и валютный). Без животворящей девальвации, естественно, не обойдётся. А по телевизору - усилится градус патриотизма и громкость песни об импортозамещении», - прогнозирует Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер».

«Несмотря на то, что иностранные инвесторы не были активны на первичном рынке в последние месяцы, санкционный режим может привести к принудительному сокращению части позиций и репатриации средств со вторичного рынка», - предупреждает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

«Хотя сами санкции как таковые не отрежут инвесторов от рынка в данный момент, они могут стать лишь первым шагом на пути к новым санкциям, - опасается Орлова. - Кроме того, это может ухудшить перспективы возобновления американо-российского диалога и говорит о жесткости позиции американской стороны».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Без девальвации не обойдется»: Рубль затрясло от новостей о санкциях США Торги четверга на Московской бирже начались скачком доллара почти на 2 рубля.