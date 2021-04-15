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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему мужчины очень быстро забывают некоторых женщин Впервые о химических маркерах связи заговорили в начале 60-х годов прошлого века.

Впервые о химических маркерах связи заговорили в начале 60-х годов прошлого века. Нобелевский лауреатобнаружил эти маркеры во время экспериментов с животными. Позже он также выделил из человеческой мочи такие вещества, как эстратетраенол, дегидроэпиандростерон и андростерон, и доказал неоценимое значение феромонов в интимной жизни животных. О способности человека “читать” аромат сообщил в 2004 году ученый Ричард Аксель, который подтвердил, что мужчины способны определить шансы завести семью с определенной женщиной всего за пару секунд по запаху.Ученые обращают их внимание на то, что речь идет не о дополнительной косметике, которой так щедро пользуются представительницы прекрасного пола, а о естественном запахе тела.Специалистам удалось установить, что память мужчин сохраняет воспоминания только о тех женщинах с достаточно высокой концентрацией феромонов. А вот данные о женщинах с более низким показателем нейробиологического маркера – мужской памятью “стирается” практически автоматически. Что касается ароматов спутницы, наиболее подходящих для мужчины, то они не просто запоминаются, но могут усилить мышечный тонус, улучшить самочувствие и настроение, и даже укрепить иммунитет.