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Почему мужчины очень быстро забывают некоторых женщин

15.04.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Почему мужчины очень быстро забывают некоторых женщин
Иллюстративное фото
Специалисты смогли определить, что именно влияет на способность мужчин запоминать одних женщин и забывать других навсегда. Как оказалось, все дело в индивидуальном запахе женщины, который может сформировать в мужчине незабываемый образ женщины.

Впервые о химических маркерах связи заговорили в начале 60-х годов прошлого века. Нобелевский лауреат Адольф Бутенандт обнаружил эти маркеры во время экспериментов с животными. Позже он также выделил из человеческой мочи такие вещества, как эстратетраенол, дегидроэпиандростерон и андростерон, и доказал неоценимое значение феромонов в интимной жизни животных. О способности человека “читать” аромат сообщил в 2004 году ученый Ричард Аксель, который подтвердил, что мужчины способны определить шансы завести семью с определенной женщиной всего за пару секунд по запаху.

Ученые обращают их внимание на то, что речь идет не о дополнительной косметике, которой так щедро пользуются представительницы прекрасного пола, а о естественном запахе тела.

Специалистам удалось установить, что память мужчин сохраняет воспоминания только о тех женщинах с достаточно высокой концентрацией феромонов. А вот данные о женщинах с более низким показателем нейробиологического маркера – мужской памятью “стирается” практически автоматически. Что касается ароматов спутницы, наиболее подходящих для мужчины, то они не просто запоминаются, но могут усилить мышечный тонус, улучшить самочувствие и настроение, и даже укрепить иммунитет.
 
 
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Впервые о химических маркерах связи заговорили в начале 60-х годов прошлого века.
 
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