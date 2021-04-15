Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему некоторые люди пьют и не пьянеют Эту загадку объяснили учёные.

Проведя анализ ДНК 85 видов млекопитающих, учёные установили достаточно высокую активность некоторых генов, благодаря которым происходит синтез алкогольдегидрогеназы. Благодаря этим ферментам происходит нейтрализация действия этанола с последующим преобразованием его в ацетальдегид, а затем – в уксусную кислоту. Заканчивается этот процесс образованием воды и углекислого газа.Причём учёные отметили, что повышенная активность алкогольдегидрогеназы приводит к более быстрому расщеплению алкоголя, увеличивая тем самым объём потребляемой алкогольной продукции. Что интересно, так это то, что наличие данного фермента (ADH7) позволяет пить большое количество спиртного без развития симптомов отравления, не вызывая при этом сонливость. Отсутствие же этого гена вызывает быстрое наступление опьянения, чаще всего сопровождающихся сильным отравлением.На повышенную активность “алкогольного” гена, как установили специалисты, огромное влияние оказывает употребление большого количества фруктов. Виды животных, питающиеся только фруктами, проявили высокую устойчивость к опьянению. В то же время, животные, питающиеся фруктами и насекомыми, быстрее пьянели при введении им этанола.