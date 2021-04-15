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“Несмотря на наличие сыпи у людей, получивших прививку, эти пациенты очень хорошо справились, выздоровели и смогли вернуться и получить свою вторую дозу”, – говорит автор исследования доктор Эстер Фримен, директор отдела глобальной дерматологии здравоохранения Массачусетской больницы общего профиля в США сегодня.

“Даже если после вакцины у вас появилась довольно внушительная сыпь, до тех пор, пока она не началась в течение четырех часов после вакцинации, вы должны чувствовать себя комфортно, получая вторую дозу”, -сказал Фримен, главный исследователь международного дерматологического регистра COVID-19.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кожные высыпания после вакцинации от КОВИД-19 признаны не опасными Наличие сыпи, которая может появиться после введения вакцины, не означает серьезной проблемы.

Наличие сыпи, которая может появиться после введения вакцины, не означает серьезной проблемы. Для людей, у которых сыпь началась через четыре или более часов после получения вакцины, ноль процентов из них получили анафилаксию или любую другую серьезную реакцию, сообщают эксперты