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Кожные высыпания после вакцинации от КОВИД-19 признаны не опасными

15.04.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кожные высыпания после вакцинации от КОВИД-19 признаны не опасными
Иллюстративное фото
Новое исследование, опубликованное на этой неделе в Журнале Американской академии дерматологии, показало, что отсроченные кожные реакции на вакцину, которые могут возникать от одного до восьми дней после инъекции, не опасны. Они чаще всего происходят после первой дозы вакцины, но не мешают людям завершить вакцинацию.

“Несмотря на наличие сыпи у людей, получивших прививку, эти пациенты очень хорошо справились, выздоровели и смогли вернуться и получить свою вторую дозу”, – говорит автор исследования доктор Эстер Фримен, директор отдела глобальной дерматологии здравоохранения Массачусетской больницы общего профиля в США сегодня.


Наличие сыпи, которая может появиться после введения вакцины, не означает серьезной проблемы. Для людей, у которых сыпь началась через четыре или более часов после получения вакцины, ноль процентов из них получили анафилаксию или любую другую серьезную реакцию, сообщают эксперты

“Даже если после вакцины у вас появилась довольно внушительная сыпь, до тех пор, пока она не началась в течение четырех часов после вакцинации, вы должны чувствовать себя комфортно, получая вторую дозу”, -сказал Фримен, главный исследователь международного дерматологического регистра COVID-19.
 
 
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Наличие сыпи, которая может появиться после введения вакцины, не означает серьезной проблемы.
 
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