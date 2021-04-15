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Пятилетний ребенок выпал из окна в Пинском районе
Источник материала: Навiны
Утром 13 апреля пятилетний ребенок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа.
В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СК.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Утром 13 апреля пятилетний ребенок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с...
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