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Пятилетний ребенок выпал из окна в Пинском районе

15.04.2021 14:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 13 апреля пятилетний ребенок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа.

Пятилетний ребенок выпал из окна в Пинском районе
Фото: pixabay.com

В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
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Утром 13 апреля пятилетний ребенок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с...
 
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