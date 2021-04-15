Пятилетний ребенок выпал из окна в Пинском районе

Утром 13 апреля пятилетний ребенок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа.



Фото: pixabay.com

В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе СК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.