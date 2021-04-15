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Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

15.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Минске простились с заслуженным артистом Беларуси, ранее солистом группы «Песняры» Леонидом Борткевичем. Церемония прощания проходила в Белгосфилармонии, сообщает TUT.BY.

Зал Белгосфилармонии в 10 часов наполнила известная «Калыханка» «Песняров», но звучала она не для зрителей, а в знак прощания с Леонидом Борткевичем.

На церемонию пришли родные, друзья и коллеги известного «песняра», а также его поклонники.

Одним из первых пришел проститься с Леонидом Борткевичем его коллега по ансамблю Андрей Еронин. Он признает, что потерял коллегу и друга, но Леонид Леонидович останется в музыке легендарных «Песняров».

— Буквально 4 дня назад мы созванивались, он сказал, что написал новую песню, говорит «Бери гитару, приезжай — будем делать новую композицию». Я даже не знаю, о чем она. Это было за день до того, как он попал в больницу, — говорит Андрей Еронин. — Он не мог без музыки, без выступлений, хоть ему было тяжело гастролировать.

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Жена Леонида Борткевича Татьяна и сын Кристиан.

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Экс-участник ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Сын основателя «Песняров» Владимира Мулявина Валерий Мулявин

— Он родился для сцены, и со сцены мы его провожаем. Знаю, что ты в раю и смотришь на нас. Мы тебя любим и скучаем, — сказал сын Ричард Борткевич.

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Ричард Борткевич и представитель Министерства культуры Ирина Дрига

Сотни человек проводили известного музыканта в последний путь аплодисментами.

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Фотофакт. В Минске простились с Леонидом Борткевичем

Известный белорусский музыкант Леонид Борткевич умер 13 апреля на 72-м году жизни. Причиной смерти стал сахарный диабет, сообщал солист группы «Песняры под руководством Леонида Борткевича» Вадим Косенко. Похоронят музыканта на Московском кладбище.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни человек проводили известного музыканта в последний путь аплодисментами.
 
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