Kia Sorento стал обладателем двух престижных дизайнерских наград

Источник материала: Tut.by

Кроссовер Kia Sorento нового поколения, премьера которого состоялась в прошлом году, получил две премии в области продуктового дизайна — Red Dot и iF Design.





Премии стали продолжением череды побед Kia в этих профессиональных конкурсах. Первой моделью марки, удостоенной награды Red Dot, был городской кроссовер Soul в 2009 году. С тех пор «красной точкой» отмечено 26 моделей бренда. В конкурсе iF Design Award успех к Kia впервые пришел в 2010 году, и новый Sorento стал уже двадцать первой моделью, удостоенной этой награды.

«Разрабатывая дизайн нового Sorento, мы стремились продолжить традиции внушительной, основательной эстетики прошлых поколений модели, но при этом сделать автомобиль более утонченным и элегантным», — прокомментировал старший вице-президент и руководитель глобального дизайн-центра Kia Карим Хабиб.

Конкурсы Red Dot и iF Design Award входят в число наиболее значимых мировых дизайнерских премий. Вручение наград Red Dot стало уже 66-м по счету — в этом году на рассмотрение жюри было представлено 7800 конкурсных работ из 60 стран. Премия iF Design Award была учреждена в 1954 году в Ганновере. В 2021 году в конкурсе участвовало более 9500 работ, представлявших 52 страны.

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