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Против протестующих в Беларуси завели больше 3 тыс. уголовных дел

15.04.2021 15:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура озвучила статистику по «протестным» уголовным делам — более 3 тысяч.

"Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности. За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста", - заявил заместитель генпрокурора Геннадий Дыско, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции.

5 марта бывший в то время главой Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число включены все «политические» дела — от надписей на зданиях до применения насилия в отношении правоохранителей.

 
 
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Генпрокуратура озвучила статистику по «протестным» уголовным делам — более 3 тысяч.
 
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