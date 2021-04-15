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Генпрокуратура уже нарисовала более 3000 тысяч дел по протестам

15.04.2021 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, какие дела власти заводят против протестующих

«Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности.

За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста. 

Из них выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции", - заявил сегодня заместитель генпрокурора Геннадий Дыско.
 
 
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Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, какие дела власти заводят против протестующих
 
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