|
Генпрокуратура уже нарисовала более 3000 тысяч дел по протестам
Источник материала: Партизан
Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, какие дела власти заводят против протестующих
«Правоохранительная система страны в прошлом году столкнулась с большим числом общественно опасных действий, направленных на разрушение правопорядка и белорусской государственности.
За истекший период зарегистрировано более 3 тысяч преступлений, связанных с организацией и проведением незаконных массовых мероприятий и акций протеста.
Из них выявлено свыше 750 фактов осквернения сооружений и порчи имущества, около 600 оскорблений представителей власти, более 300 случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции", -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель генпрокурора Геннадий Дыско рассказал, какие дела власти заводят против протестующих
|
Свежие газеты
Архив (Разное)