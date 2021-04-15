Погода в СНГ: в Казахстане установилась жара, в Беларуси дождь и сильный ветер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за ветра. Порывы могут достигать 15 метров в секунду. Днем в столице России до плюс 18, а вечером – небольшой дождь. О погоде в других странах Содружества узнавали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Алматы +18 и без осадков. С приходом тепла в городе и окрестностях начались природные пожары. Горит сухая трава. Спасатели зафиксировали 65 очагов. В большинстве случаев причина – поджоги сухостоя. Кроме того, с наступлением сезона пикников многие жители отправляются в лес и разводят костры.

«В целях оперативного реагирования на тушение природных пожаров в ДЧС и службах, а также совместно со службой гражданской защиты создан сводный отряд экстренного реагирования, численность которого составляет более 200 человек. Данные службы у нас оснащены техникой повышенной проходимости», – заявил начальник ДЧС города полковник гражданской защиты Руслан Касыбаев.

Горят поля и в Алматинской области. Так, пожарные города Капшагай в течение нескольких часов боролись с огнем.

Беларусь

Погода в Беларуси ухудшилась. На смену солнцу и теплу пришли дожди и сильный ветер. Местами ожидаются грозы. А на западе республики и вовсе мокрый снег. В Минске плюс девять. На юго-востоке страны до плюс 17. Это температурный максимум. Тем, кто решит в ненастную погоду все же отправиться на рыбалку, стоит помнить: с этого дня в Беларуси действует запрет на ловлю судака. Это необходимо, чтобы сохранить популяцию рыбы. Если судак случайно попался на удочку, его нужно отпустить обратно в водоем, иначе нарушителя накажут крупным штрафом до 330 долларов.



Кыргызстан



Весна набирает силу в Кыргызстане. В Бишкеке плюс 22 и солнечно. Возле Ботанического сада и в центре столицы зацвела сакура. В этом году невероятные по красоте цветы японской вишни распустились на месяц позже. Из-за мартовских дождей и заморозков. Цветение сакуры мимолетно и длится всего две недели.

Таджикистан

Апрель в Таджикистане погрузился в лето. Температура воздуха каждый день берет новую высоту. Днем в Душанбе до +25 и солнечно. Жарко и в остальных регионах страны. В эти дни мусульмане республики держат пост. Из-за зноя он становится особенно тяжелым испытанием. Медики советуют верующим не пренебрегать дневным сном. Это поможет сберечь силы. И во время ифтара – ночной трапезы – нужно пить больше воды и есть финики.

Армения

Теплые перспективы обещает погода в середине апреля жителям Армении. В Ереване сегодня до плюс 20 и без осадков. В предгорных районах шествие весны продолжится под аккомпанемент дождя и грозы. Теплые воздушные массы с юга принесут почти летние значения. Температура в ближайшие дни в стране поднимется на 10 градусов. Самое время аграриям заняться посадкой картофеля.