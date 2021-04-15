Хорошо еще, что никого не зацепил. ГАИ оштрафовала водителя мусоровоза за проезд на красный (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Партизанский проспект, район станции метро «Могилевская». В направлении МКАД движется мусоровоз. Движется со скоростью потока, но в его случае нужно еще учитывать массу. И когда впереди на светофоре останавливается автомобиль, водитель мусоровоза оказывается в по-настоящему затруднительной ситуации.

Видео со своего регистратора опубликовал на нашем форуме пользователь с ником Moock. Судя по записи, остановиться спокойно в своей полосе водитель мусоровоза уже не мог.

— Там еще бусик в последний момент решил не проскакивать и остановился значительно за стоп-линией. МАЗ, не снижая скорости, ушел правее (хорошо, что там никого не было) и, опять же не снижая скорости, с перестроением на перекрестке полетел дальше, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец.

А на перекресток в тот момент выезжал троллейбус-гармошка, затем и маршрутка. В общем, последствия появления МАЗа там несколькими мгновениями позже могли быть просто жуткими, но все обошлось. В этот раз.

— Кстати, я не спеша догнал этот мусоровоз на следующем светофоре, — отметил наш читатель.

Дополнено

Как сообщила корреспонденту Onliner старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасия Забавская, 6 апреля водитель мусоровоза был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.13 Кодекса об административных правонарушениях — «Невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований сигналов, указаний светофора». Водитель получил штраф.

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