Семейный туристический отдых: варианты в условиях пандемии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр – Sputnik. Туристическая отрасль постепенно приходит в себя и предлагает людям что-то новое. Важно не просто "переключиться" на внутренний туризм, но сделать его удобным, привлекательным, комфортным, интересным, об этом рассказали участники диалога, состоявшегося в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"В прошлом году многие жили ожиданиями, что пандемия вот-вот закончится, теперь же мы учимся жить и работать в новых условиях. Понимаем, что люди устали и хотят путешествовать, отдыхать, в том числе семьями. Именно поэтому переориентировались на запросы клиентов и предлагаем новое, оригинальное, уникальное", - пояснил заместитель директора по туризму предприятия "Центркурорт" Алексей Стрельченко.

Ориентир на семейные ценности

Представитель "Центркурорта" считает, что именно отдых родителей с детьми дает возможность в нынешнее непростое время сплотиться семьям, лучше узнать и понять друг друга.

"Мы решили предложить что-то сродни семейному клубу, предусмотрев много активностей как для взрослых, так и для детей", - рассказал Стрельченко.

Предлагается недельный тур с комфортабельным размещением, трехразовым питанием, оздоровлением, экскурсиями, спортивными соревнованиями. Своеобразная фишка – образовательно-познавательные программы.

"Мы, конечно, учитываем, что летом детям не хочется учиться, поэтому предлагаем им приобрести полезные и весьма интересные навыки. Например, по изучению звездного неба, ориентированию на местности, приготовлению чего-то вкусного", - поделился планами Алексей Стрельченко.

А как в России?

Подобные проекты активно развиваются и у наших восточных соседей, рассказала представитель Российского союза туриндустрии, руководитель проектного офиса по детскому туризму ЦФО РФ Ирина Маштакова.

"Многие детские лагеря переквалифицировались и предлагают программы семейного отдыха. Они самые разнообразные. Могут быть с упором на изучение иностранных языков, математики, биологии, театра и кинематографии", - отметила Ирина Маштакова.

По ее словам, новый формат приживается и вызывает большой интерес у россиян, потому что появилась возможность полноценного комфортного отдыха, совмещенного с познавательной частью. Плюс происходит насыщение экскурсионной программой для семей.

"Профессионалы уделяют внимание каждому. Детям нравится, родители счастливы", - подчеркнула представитель Российского союза туриндустрии.

Она считает, что накапливаемый сейчас опыт организации семейного отдыха в России и Беларуси будет востребован в двух странах и в дальнейшем, в том числе через обмен знаниями, маркетинговыми наработками.

"С белорусскими коллегами связь не затихает. Она партнерская, дружеская. Просто приняла сейчас иную форму. Мы берем какие-то прогрессивные идеи на заметку, делимся своими наработками. В том числе по организации семейного отдыха", - отметила Ирина Маштакова.

Занятия проведет индийский йог

Заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Морозов считает, что удобнее всего будет делать интегральную образовательную программы на стационарном объекте. Проба сил пройдет на базе горнолыжного центра "Силичи".

© Sputnik / Виктор Толочко Заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий Морозов

Программой предусматривается обширная: работа аниматоров и мастеров исторических реконструкций, мастер-классы по приготовлению блюд белорусской кухни, национальным ремеслам, изучению этноастрономии, мифологии, обрядов, восточных дыхательных практик.

"Фишка – индийский йог, который будет выходит по интернет-связи на Беларусь из Нью-Дели и проводить специальные занятия. При этом отдыхающие будут сидеть на горе, на самой высокой точке базы, где планируется установить большой экран", - рассказал Дмитрий Морозов.

Отложенный спрос

Эксперт проекта "Семейный клуб активного и образовательного отдыха" Дмитрий Скворчевский отметил, что сегодня наблюдается ситуация отложенного спроса.

© Sputnik / Виктор Толочко Дмитрий Скворчевский отмечает, что в настоящее время сложилась ситуация отложенного спроса

"Ожидания путешествий и отдыха перенесены из-за пандемии. Сейчас люди обращают внимание на внутренний рынок. Важно предложить им уникальный продукт. Те турфирмы, которые это сумеют сделать, привлекая для работы с клиентами профессионалов, окажутся в выигрыше", - убежден Скворчевский.

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