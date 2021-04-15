Леонид Борткевич. Последний концерт

Сегодня в последний раз публика аплодировала заслуженному артисту БССР, солисту легендарных «Песняров» Леониду Борткевичу. Его голос называют и золотым, и хрустальным.





Naviny.by подготовили виртуальный концерт из песен в исполнении Леонида Борткевича. В нем не будет всем известных и любимых произведений: «Алеся», «Вероника», «Белоруссия», «Мой родны кут», «Дрозды». Мы предлагаем послушать и знаковые для артиста песни, и немного позабытые, и новые.

И нам кажется, что эти песни — отражение души музыканта.

«Александрына»

Песня Владимира Мулявина на стихи Пятруся Бровки была написана специально для Леонида Борткевича. Это его дебютная песня в «Песнярах». В ансамбле было принято давать музыкантам прозвища, так вот Борткевича коллеги стали называть Александрино. Это было уже его третье имя, потому что по паспортному имени к нем обращались в официальных случаях, друзья же и коллеги называли Лешей.

Эта песня знаковая и для «Песняров». В 1979 году, когда в минском Дворце спорта проходила серия юбилейных концертов ансамбля, на один из последних прибыл первый секретарь ЦК Компартии БССР Петр Машеров. Его помощник пришел за кулисы и сказал, что шеф ожидает «Александрыну». После концерта Машеров распорядился, чтобы всем, кто был на сцене, присвоили звание заслуженных артистов БССР, а Мулявину — народного.

«Березовый сок»

Песню Вениамина Баснера на стихи Михаила Матусовского «Песняры» записали для фильма «Мировой парень» и… забыли о ней. После выхода кинокартины песня сразу стала популярна. Когда на концертах публика присылала записки с просьбой исполнить «Березовый сок», музыканты говорили, что не знают такой песни. Пока им не напомнили о фильме.

Именно эту песню Леонид Борткевич исполнил на «Золотом шлягере», когда, как ему казалось, приехал из Америки на несколько концертов. А оказалось, навсегда вернулся домой .

«Калыханка»

Одна из самых популярных «Калыханок», которые родители напевают своим детям. Музыку написал клавишник и композитор «Песняров» Дмитрий Явтухович на стихи поэта Леонида Прончака.

«Матылі»

Расставшись с «Песнярами», Леонид Борткевич выступал в украинском ансамбле «Мальвы», работал редактором музыкальной редакции, а затем солистом Белорусского радио. В тот период и была записана песня Игоря Лученка на стихи Геннадия Буравкина, которая стала лауреатом популярного телеконкурса «Песня-82».

«Я не ганю землі чужыя»

В 1989 году Леонид Борткевич с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехали в Америку. Певец не раз говорил в своих интервью, что там он был в тени у знаменитой жены. Еще во время вторых гастролей «Песняров» в США Леонид познакомился с Данчиком (Богдан Андрусишин), который приехал на концерт. Несмотря на все запреты, Борткевич принял приглашение Данчика и побывал у него дома. Потом уже Данчик с мамой приезжал в Минск в гости к Леониду.

В Америке Данчик и Борткевич вместе выступали перед белорусской диаспорой, записали диск «Я адной табе належу». На съезде белорусов США и Канады Леонид Борткевич и Данчик исполнили песню «Я не ганю землі чужыя» на стихи Геннадия Буравкина.

«Трэба дома бываць часцей»

Песня современных классиков — композитора Игоря Лученка и поэта Рыгора Бородулина. Из тех произведений, которые нужно просто слушать, тем более, когда поет Борткевич.

«Не кляніце мяне»

Песня Дмитрия Явтуховича на стихи Янки Купалы больше известна в исполнении Владимира Мулявина. Леонид Борткевич спел ее по-своему.

«Бархатный сезон»

Леонид Борткевич исполнял не только репертуар «Песняров», но и записывал новые песни. Красивую и, главное, подходящую артисту песню подарили композитор Олег Молчан и поэт Алесь Липай.

«Раманc да N»

Это произведение Олег Молчан написал для своей авторской программы «Малітва» на стихи Янки Купалы. Композитор точно знал, что исполнять романс доверит Леониду Борткевичу. И да, чтобы спеть такой романс, нужно не только исполнительское мастерство, но и многое прожить и пережить…

Прощание с заслуженным артистом БССР, участником «золотого» состава ВИА «Песняры» Леонидом Борткевичем прошлом 15 апреля в Белгосфилармонии. Леонид Борткевич скончался 13 апреля в Минске на 72-м году жизни. Похоронен музыкант будет на Восточном кладбище. Фото Вадима Замировского