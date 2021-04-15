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В Украине заявили о монополизации внутреннего рынка пассажирского транспорта белорусскими предприятиями
Источник материала: Навiны
Украинский рынок пассажирского транспорта фактически монополизирован белорусскими предприятиями, заявили на пресс-конференции 14 апреля в Киеве представители корпорации «Эталон» — одного из крупнейших в этой стране производителей грузовой и пассажирской техники, сообщает информагентство УНИАН.
Президент корпорации Владимир Бутко
По его словам, сейчас требования к закупке пассажирской техники в тендерах, организованных Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), «сформулированы таким образом, что украинские автопроизводители не могут конкурировать с белорусскими, в том числе компанией "МАЗ"».
«Хочется спросить у работников наших государственных учреждений, почему сегодня законодательство так прописано, что у нас созданы неравные условия? Мы же не просим для нас особых льгот. Мы хотели бы, чтобы нам давали такие же возможности, как белорусским экспортерам», — заявил Бутко.
Вадим Шкарупин, директор торгового дома «Эталон Авто», который является эксклюзивным дистрибьютором продукции автомобилестроительных предприятий корпорации, подчеркнул, что «такая ситуация приводит практически к монополизации украинского рынка белорусским автопромом».
«В 2020 году был закуплен 271 автобус. Из этого количества 249 — это Беларусь. Только Киев закупил 200. Троллейбусы — почти 300, половина из них — Беларусь или же машины, которые произведены на базе белорусских комплектов», — отметил он.
В апреле администрация Львова отказалась от закупки 100 автобусов МАЗа, несмотря на победу белорусского предприятия в тендере.
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В Украине заявили о монополизации внутреннего рынка пассажирского транспорта белорусскими предприятиями
В 2020 году Украиной был закуплен 271 автобус, 249 из них — белорусского производства.
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