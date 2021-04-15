Лебедько: Правитель психологически не может вынести, что в Москве есть антилукашенковский центр

Источник материала: Салiдарнасць

Политик – о причинах громких задержаний.





— Александр Лукашенко психологически не может вынести тот факт, что в Москве есть какой-то антилукашенковский центр, — отметил президент центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько, комментируя последние громкие задержания на канале ОГП-ТВ . — Вильнюс, Киев, Варшава — с этим можно смириться. Но на территории России присутствие людей, которые выступают против Лукашенко, — это за гранью понимания белорусским правителем. Поэтому, я не исключаю, что это было главным, чтобы «зачистить» Москву от «элементов», которые плохо относятся к белорусскому режиму.

Лебедько не исключает, что в задержании белорусов на территории России принимают участие российские спецслужбы.

— Еще одно послание этих арестов всем белорусам, которые находятся за пределами страны, — будьте внимательны, заходя в подъезд!

Я не думаю, что у белорусского КГБ такие длинные руки, чтобы достать кого-то в Варшаве или Вильнюсе. Но Москва — это другое. Не удивлюсь, если того же Федуту доставили ФСБэшники на белорусско-российскую границу и передали белорусским коллегам. Такое мы уже проходили, такое было в отношении того же бывшего политзаключенного Игоря Олиневича в 2010 году.

Вообще, из всех задержанных пока сложно слепить гармоничную преступную группу, хоть КГБ и озвучили, что они потенциально фигуранты одного уголовного дела. Те же Федута и Костусев, хоть и занимались общественно-политической деятельностью, но их маршруты редко когда пересекались. А за основу претензий к Зенковичу , думаю, взяли его посты в соцсетях, — полагает политик.

«Масква больш не бясьпечны горад для беларусаў. Спэцслужбы Лукашэнкі могуць адтуль выкрасьці»