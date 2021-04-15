|
Лебедько: Правитель психологически не может вынести, что в Москве есть антилукашенковский центр
15.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик – о причинах громких задержаний.
— Александр Лукашенко психологически не может вынести тот факт, что в Москве есть какой-то антилукашенковский центр, — отметил президент центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько, комментируя последние
Лебедько не исключает, что в задержании белорусов на территории России принимают участие российские спецслужбы.
— Еще одно послание этих арестов всем белорусам, которые находятся за пределами страны, — будьте внимательны, заходя в подъезд!
Я не думаю, что у белорусского КГБ такие длинные руки, чтобы достать кого-то в Варшаве или Вильнюсе. Но Москва — это другое. Не удивлюсь, если того же Федуту
Вообще, из всех задержанных пока сложно слепить гармоничную преступную группу, хоть КГБ и озвучили, что они потенциально фигуранты одного уголовного дела. Те же Федута и Костусев, хоть и занимались общественно-политической деятельностью, но их маршруты редко когда пересекались. А за основу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик – о причинах громких задержаний.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)