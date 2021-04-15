«Одна из беднейших стран Европы». Экономист сравнил зарплаты в Беларуси, Польше и Украине — и расстроился

Источник материала: KYKY

«27 лет назад беларусы сделали историческую ошибку — избрали человека, который пообещал возвращение в СССР. С тех пор мы слышим от него: «Я свою страну за цивилизованным миром не поведу», — говорит Алесь Алехнович, представитель офиса Светланы Тихановской по экономике. Чтобы еще нагляднее понимать, как и куда катится экономика Беларуси, Алесь написал очень краткий, но показательный текст о том, что происходит с зарплатами, пенсиями и рабочими местами в нашей стране. Таким образом он в очередной раз хотел напомнить, почему так важны перемены и реформы.

Зарплаты

«В январе 2021-го средняя месячная зарплата в Беларуси (до уплаты налогов) составила 1290 рублей, либо 503 доллара. Помните, ещё в 2006-м тогдашний руководитель Беларуси пообещал заработок в 500 долларов до конца пятилетки, то есть на конец 2010-го. Прошло уже 15 лет, а беларусы до сих пор топчутся вокруг этой цифры. И каждый раз, когда кое-как удаётся приблизиться к этой заветной планке, происходит экономический кризис, который отбрасывает наши заработки назад. Потому что беларуская экономика с большим и неконкурентоспособным госсектором не может поддерживать такой уровень зарплат. Так было после девальвации в 2009-м, трёхкратного обвала рубля в 2011-м, валютного кризиса конца 2014-го, а также рецессии 2020-м. При этом 500 долларов в 2021-м имеют существенно меньшую платёжную способность, чем в 2006-м.

Для сравнения, в Польше средняя месячная зарплата в январе 2021-го составила 1484 доллара — в три раза больше, чем в Беларуси. К слову, по уровню зарплат Украина уже практически догнала Беларусь. В Украине зарплаты в январе составили 437 долларов, а в феврале 450 долларов (при этом в Беларуси средняя зарплата наоборот упала в феврале до 491 доллара). Ещё в этом году по средней зарплате обогнать Беларусь сможет не только Украина, но и Молдова (495 долларов в 4 квартале 2020 г.), тогда Беларусь станет самой бедной страной по уровню средних зарплат в Европе.

Хорошо, это средний заработок, а что с минимальной зарплатой? В регионах зарплата зачастую ближе к минимальной, нежели к средней. Минималка в Беларуси с 1 января 2021 года составляет 400 рублей, либо 156 доллара, согласно среднемесячному курсу в январе. А в Польше почти в пять раз больше — 751 доллар, также по курсу в январе. Кстати, минималка в Украине с 1 января 2021 выросла до 6 000 гривен, это 213 долларов по курсу в январе. С 2014 года минималка у наших южных соседей номинально выросла в пять раз, а в долларовом эквиваленте в полтора раза — со 145 долларов в январе 2014-го. За это же время минималка в Беларуси в долларовом эквиваленте сократилась на 7% по сравнению с январем 2014 года (174 доллара). Аналогично, как и в случае со средней зарплатой, можно говорить об упущенном десятилетии в Беларуси, так как минималка в долларовом эквиваленте осталась на уровне января 2011-го (153 доллара).

Интересно, как долго ещё беларуская госпропаганда будет спрашивать: «Хотите, чтобы было как в Украине?», — и хвалиться якобы социальной ориентированностью беларуской экономики? Украинская экономика, даже несмотря на войну, на все пороки олигархии и другие проблемы, в последние годы развивается, а у нас стагнация продолжается уже десять лет. За это время Беларусь уже стала страной с наименьшей минимальной зарплатой в Европе».

Пенсии

Может, по крайней мере, пенсионеры в Беларуси хорошо живут? Учитывая последнее повышение пенсий в Беларуси, с февраля 2021 года средний размер пенсии по возрасту составляет 513 рублей, это 197 долларов (по курсу в феврале), тогда как в Польше 681 доллар (в декабре 2020 г., по декабрьскому курсу), почти в три с половиной раза больше. Аналогично и с минимальной пенсией. С февраля 2021-го пенсионер в Беларуси получает минимум 274 рубля (вместе с доплатами), это 105 долларов, а в Польше 323 доллара. И таких там немного — всего 5% от пенсионеров.

Можно ещё сравнить размер стипендий, пособия по безработице и прочие социальные выплаты и доходы. Но это не изменит общего фона, Беларусь очень сильно отстаёт по доходам от Польши и становится одной из беднейших стран Европы.

Рабочие места

Пропаганда пугает беларусов, что реформы приведут к безработице и ликвидации госпредприятий. Это обман! Напротив, без экономических реформ Беларусь ожидает деградация. Посмотрите, что происходит с нашими промышленными гигантами:

В 2006-м на «Могилевхимволокно» работало 11 233 человек, а в 2019-м всего 5 684 — сокращение на 49% за 13 лет.

В 2010-м на МАЗе работало 23 787 человек, а в 2020-м всего 13 759 чел — сокращение на 42% за 10 лет.

В 2010-м на МАПИД работало 8 563 человек, а в 2020-м всего 5 431 — сокращение на 37% за 10 лет.

В 2008-м на «Белшине» работало 14 065 человек, а в 2019-м всего 8 967 — сокращение на 36% за 11 лет.

В 2009-м на ММЗ работало 6 644 человек, а в 2020-м всего 4 231 — сокращение на 36% за 11 лет.

В 2014-м на Гомельском заводе литья и нормалей работало 4 422 человек, а в 2020-м всего 2 994 — сокращение на 32% за 6 лет.

В 2010-м на «Интеграле» работало 6 142 человек, а в 2019-м всего 4 843 — сокращение на 21% за 9 лет.

В 2015-м на МЗКТ работало 5 281 человек, а в 2020-м всего 4 234 — сокращение на 20% за 5 лет.

В 2010-м на «Нафтане» работало 12 362 человек, а в 2019-м всего 10 034 — сокращение на 19% за 9 лет.

В 2014-м на МТЗ работало 18 840 человек, а в 2019-м всего 15 753 — сокращение на 16% за 5 лет.

В 2010-м на «Беларуськалии» работало 18 444 человек, а в 2019-м всего 16 527 — сокращение на 10% за 9 лет.

В 2012-м на БМЗ работало 11 674 человек, а в 2020-м всего 10 725 — сокращение на 8% за 8 лет.

Это лишь несколько примеров разрушения беларуских крупных госпредприятий при нынешней власти. Хотя наши заводы имели возможность наладить хорошее сотрудничество с промышленными лидерами как с Запада, так и с Востока. Но для сегодняшнего правительства важнее держать предприятия и их коллективы под контролем, чем дать им возможность развиваться.

Есть, конечно, и положительные примеры, когда на отдельных крупных госпредприятиях число занятых за последние годы увеличилось, например, Мозырский НПЗ, «Гродно Азот», «Могилевлифтмаш». Но в целом ситуация на госпредприятиях весьма удручающая. По расчётам исследовательского центра ИПМ, за восемь лет с 2012 по 2020 год среднесписочная численность работников на коммерческих предприятиях с любой долей государства сократилась на 477 тысяч человек (-28%) до 1,24 млн. Занятость в бюджетной сфере тоже сократилась, но меньше – на 40 тысяч человек (-3%) до 1,11 млн. А вот на частных предприятиях численность работников выросла на 220 тысяч. (+13%) до 1,95 млн человек. Государство уже давно перестало быть «нанимателем последней инстанции» и впредь не в состоянии поддерживать высокую занятость в госсекторе.

Без экономических реформ мы не сможем жить в свободной и успешной стране, которой люди будут гордиться, и перестанут массово уезжать за границу, чтобы там реализовать свой потенциал. Потому не бойтесь перемен. Без них у нас не будет будущего, а будет деградация, которую «власти» фальшиво называют стабильностью».