Аквапарк «Лебяжий» временно закрывается

Источник материала: Tut.by

С 20 по 28 апреля включительно аквазона аквапарка «Лебяжий» закрывается на профилактические работы. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщили в развлекательном комплексе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Аквапарк закроется на ежегодные профилактические работы. Интересно, что на профилактику в апреле аквазону закрывают всего второй год — раньше такие работы проводили в сентябре. За неделю в «Лебяжем» полностью обновят воду в чашах бассейнов и проведут генеральную уборку.

Из-за закрытия сроки действия абонементов, сертификатов, электронных билетов, действующих на 20 апреля будут продлены. Тренажерный зал и СПА, размещенные в развлекательном комплексе, открыты и будут работать в прежнем режиме.

После генеральной уборки и открытия, аквапарк будет работать на час дольше, до 22.00. К новому сезону «Лебяжий» готовит открытие летнего кафе.