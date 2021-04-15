Храбрый сочинский кот отбился от двух собак, даже не коснувшись их

Источник материала: Tut.by

Кошачью стойкость и мужество продемонстрировал кот в Сочи, на которого напали сразу две злые собаки. На видео, которое сняли прохожие, видно, как он дал отпор псам, планировавшим, по всей видимости, повергнуть хвостатого в бегство. Но не тут-то было. Герой ролика выгнул спину, зашипел и в боевой позе смотрел на нападавших, пока те не ретировались.