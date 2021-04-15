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Храбрый сочинский кот отбился от двух собак, даже не коснувшись их

15.04.2021 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кошачью стойкость и мужество продемонстрировал кот в Сочи, на которого напали сразу две злые собаки. На видео, которое сняли прохожие, видно, как он дал отпор псам, планировавшим, по всей видимости, повергнуть хвостатого в бегство. Но не тут-то было. Герой ролика выгнул спину, зашипел и в боевой позе смотрел на нападавших, пока те не ретировались.

 
 
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После инцидента кот спокойно продолжил сидеть на том же месте - вот это выдержка.
 
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