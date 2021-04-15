Байден подписал указ о введении санкций против России

Источник материала: АФН

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против РФ.

В частности, США высылают 10 сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне. Кроме того, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ, передает ТАСС .

Помимо прочего, США считают СВР ответственной за кибератаку на SolarWinds.

Минфин США ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с вмешательством России в выборы США.