







Свобода . Внимание на данные минздрава Аргентины обратил "Фармацевтический вестник". Всего в документ попали сведения о побочных действия после 1,5 миллиона уколов. Таким образом, потенциально опасный побочный эффект зафиксирован в 0,008 процента случаев, передает





Всего Аргентина выявила 23 804 случая побочных реакций, связанных с введением российской вакцины. Это 1640,5 случая на 100 тысяч доз. Самое большое число случаев связано с реакциями, указанными в инструкции препарата: лихорадкой, головной болью, гриппоподобный синдром, реакцией на месте укола. Выявлены аллергические реакции легкой и средней степени в 362 случаях.





В статистике приведены семь редких непредвиденных случаев, связанных с введением "Спутника V": пять случаев анафилаксии и два случая иммунной тромбоцитопении.





В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило, что введение другой векторной вакцины против COVID-19 — от компании AstraZeneca — связано с развитием редких побочных эффектов: тромбозов на фоне низкого содержания тромбоцитов. Однако польза от применения препарата признана превышающей возможные риски.





О похожих случаях тромбозов на фоне введения еще одной аденовирусной вакцины Johnson & Johnson сообщил американский регулятор. В вакцине Johnson & Johnson используется аденовирус 26-го типа, схожий с первым компонентом вакцины "Спутник V".





При этом в России утверждают, что не выявили ни одного случая тромбозов при введении "Спутника V", о чем заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова:





"В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения".









Российский минздрав статистику побочных реакций при применении препарата не публикует.

Напомним, что в Беларуси сейчас начинается вакцинация, однако, по сути, вакцинироваться особо нечем. На данный момент беларусам предлагают низкоэффективную китайскую вакцину, а вскоре предложат российский "Спутник V", но произведенный на "Белмедпрепаратах".





Таким образом правящий режим ставит нас перед выбором: коварная болезнь с неизвестными последствиями или непонятная вакцина. Не самый лучший, надо сказать, выбор.





Конечно, можно исходить из принципа "кто не рискует, тот не пьет шампанское" и привиться "Спутником" от "Белмедпрепаратов", но такое решение должен принимать каждый сам.