США ввели новые санкции против России.

"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", -пресс-служба Белого дома.

В частности, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. С 14 июня 2020 года финансовым учреждениям США было запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.





Также Вашингтон вводит ограничения в отношении 32 российских физических лиц и организаций, шести российских технологических компаний и высылает десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.