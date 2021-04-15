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США ввели новые санкции против России

15.04.2021 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.

США ввели новые санкции против России
президент США Джо Байден
США ввели новые санкции против России. 

"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры... в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", - сообщает пресс-служба Белого дома.

Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России.

В частности, США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ. С 14 июня 2020 года финансовым учреждениям США было запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

Также Вашингтон вводит ограничения в отношении 32 российских физических лиц и организаций, шести российских технологических компаний и высылает десять человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

В том числе, как сообщает Эхо Москвы, и против компаний "повара Путина" Пригожина, предположительно работаюзих в Африке.

Ранее в Кремле заявили, что новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена.

Напомним, о новых санкциях сообщили накануне сразу несколько крупных американских СМИ - Bloomberg, The Wall Street Journal, Reuters и другие издания.
 
 
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Ограничительные меры вводятся против суверенного долга России, а также 32 российских физических лиц и организаций.
 
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